Diễn viên Ngô Sỹ Lâm thương tật 3%, vì sao nghi phạm vẫn bị khởi tố?

Theo luật sư, do Long sử dụng hung khí để thực hiện hành vi phạm tội, việc khởi tố bị can dù thương tích của nạn nhân dưới 11% là có cơ sở.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can Tạ Thái Long (28 tuổi, ở phường Phương Liên, Đống Đa) về tội Cố ý gây thương tích do chém diễn viên Ngô Sỹ Lâm, người đóng phim "Thương Ngày Nắng Về".

Theo công an, chiều 27/1, Long và anh Lâm xảy ra mâu thuẫn trên phố Xã Đàn, phường Phương Liên. Trong lúc cãi nhau, bị can lấy dao chém nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ đi. Kết quả giám định cho thấy anh Lâm bị thương tật 3%.

Với mức độ thương tật dưới 11%, vì sao Long vẫn bị khởi tố?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa

Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 11% trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Trường hợp thương tật của bị hại dưới 11%, người phạm tội vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi thuộc các tình tiết định khung tại Khoản 1 Điều này như: Phạm tội sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm; phạm tội với người dưới 16 tuổi; có tổ chức hay có tính chất côn đồ...

Trong vụ việc này, Long đã sử dụng hung khí là dao tấn công anh Lâm. Do đó, hành vi của bị can thuộc tình tiết định khung "sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm" theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều này. Do đó, việc cơ quan chức năng khởi tố bị can là đúng quy định.

Với mức độ thương tật, tội danh cùng tình tiết định khung nêu trên, bị can Long có thể đối diện án phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp thương tật của nạn nhân trong khoảng 11-30%, khung hình phạt áp dụng cho người phạm tội là phạt tù 2-6 năm.

Tạ Thái Long. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngoài ra, Long còn có thể chịu tình tiết "có tính chất côn đồ" với hành vi của mình.

Hành động "có tính chất côn đồ" được hiểu là hành động của những người coi thường pháp luật, luôn phá rối trật tự trị an, sẵn sàng dùng vũ lực và thích dùng vũ lực để khuất phục, uy hiếp, xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác một cách vô cớ.

Trường hợp này, nếu xác định anh Lâm nhắc nhở, nói chuyện lịch sự nhưng Long lại thách thức, đe dọa rồi hành hung thì có thể xác định hành vi của bị can có tính chất côn đồ.

Ngược lại, nếu xác định nạn nhân đã to tiếng, sử dụng từ ngữ phản cảm, mang tính xúc phạm để nói về Long và khiến bị can cảm thấy bức xúc, bị xúc phạm và dẫn tới hành động đánh người, hành vi này chưa đủ điều kiện chịu tình tiết "có tính chất côn đồ" theo luật định.