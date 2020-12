Diễn viên nào được quan tâm nhất năm 2020?

Tom Hanks, Chadwick Boseman là những nghệ sĩ đứng đầu danh sách từ khóa tìm kiếm của người dùng Internet trong năm qua.

The Hollywood Reporter đưa tin ngày 9/12, Google đã công bố danh sách 2020 Year in Search thống kê những từ khóa tìm kiếm nổi bật trong năm qua theo từng chủ đề.

Dựa trên tổng số lượt tìm kiếm không chia chủ đề, Kobe Bryant là từ khóa tìm kiếm phổ biến thứ ba trên toàn thế giới xếp sau “corona virus” và “election results” (kết quả bầu cử). Ngôi sao bóng rổ đã không may thiệt mạng hồi tháng 1 vì tai nạn rơi trực thăng.

Tình hình sức khỏe của Tom Hanks và vợ là chủ đề được cả thế giới quan tâm. Ảnh: Getty Images.

Ở chủ đề diễn viên, tài tử Tom Hanks là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. Ông là một trong những nghệ sĩ Hollywood đầu tiên công khai mình mắc Covid-19 hồi tháng 3. Hanks cũng xếp thứ 5 trong danh sách những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

Việc Tom Hanks mắc Covid-19 khiến người hâm mộ toàn thế giới sững sờ. Họ lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam diễn viên, cũng như nhận thức rõ ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh lên tình hình thế giới. May mắn, Tom Hanks và vợ đã bình phục không lâu sau đó.

Kobe Bryant, nữ diễn viên Naya Rivera và tài tử Chadwick Boseman là ba cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong danh sách tưởng nhớ của Google.

Parasite của Bong Joon Ho là bộ phim điện ảnh được quan tâm nhất 2020 trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Ảnh: CJ.

Parasite, bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Phim xuất sắc tại lễ trao giải Oscar, dẫn đầu danh sách tác phẩm điện ảnh được người dùng Internet quan tâm hơn cả. Xếp thứ hai là bộ phim chiến tranh 1917. Đứng thứ ba là tựa phim siêu anh hùng Black Panther (2018) đến từ Marvel Studios.

Tựa phim gây tranh cãi của điện ảnh Ba Lan 365 Dni được khán giả quan tâm thư tư. Vị trí thứ năm đánh dấu sự quay tở lại của phim chính kịch, giật gân Contagion (2011) xoay quanh một đại dịch bí ẩn lây lan trên toàn thế giới.

Tiger King là series truyền hình được quan tâm nhất 2020. Ảnh: Netflix.

Danh sách series truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất 2020 đánh dấu sự độc tôn của dịch vụ xem video trực tuyến Netflix. Ba vị trí đầu trong danh sách đều là các series gốc của hãng (theo thứ tự từ 1 tới 3): Tiger King, Big Brother Brasil, Money Heist.

Các vị trí còn lại trong top 10 cũng ghi dấu nhiều tựa phim khác do Netflix sản xuất như: Ozark, Umbrella Academy, Emily in Paris, The Queen’s Gambit...

Tại Việt Nam, bộ phim Tầng lớp Itaewon đứng thứ ba trong danh sách từ khóa phổ biến nhất. Tầng lớp Itaewon cũng là tựa phim truyền hình được quan tâm nhất 2020. Trong chủ đề điện ảnh, Pháp sư mù của Huỳnh Lập là từ khóa tìm kiếm phổ biến thứ hai sau bộ phim Parasite của điện ảnh Hàn.