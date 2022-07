Diễn viên nặng 158 kg thay đổi sau 7 năm

Whitney Way Thore được biết đến thông qua series "My Big Fat Fabulous Life" (2015). Cô trở nên nổi tiếng và giàu có trong nhiều năm qua.

Theo The Things, cuộc sống của Whitney Way Thore thay đổi chóng mặt kể từ sau series My Big Fat Fabulous Life. Lượng người theo dõi cô tăng theo cấp số nhân. Hiện tại, trang Instagram của Whitney Way Thore cán mốc 1,1 triệu lượt follow.

7 năm qua, nữ diễn viên đã dùng sự ảnh hưởng của mình để dạy mọi người cách yêu bản thân, không ám ảnh về cân nặng. The Things đánh giá cô đã thay đổi định nghĩa về từ "Fat". Whitney Way Thore cũng hướng dẫn người hâm mộ cách giảm cân khoa học thông qua ăn uống, tập thể dục dựa trên kinh nghiệm cá nhân.

Vào năm 2021, sau cuộc chia tay với bạn trai Severino, nữ diễn viên đã giảm hơn 30 kg. Cân nặng của cô đến lúc này giữ ở mốc gần 130 kg. Whitney Way Thore chia sẻ cô yêu thời trang và không ngại mặc những bộ đồ bikini trong thân hình quá khổ.

Theo Net Worth, giá trị tài sản ròng của cô đạt 4 triệu USD . Với mỗi tập My Big Fat Fabulous Life phát sóng, cô được trả 10.000 USD . Nữ diễn viên cũng trở thành tác giả của cuốn hồi ký bán chạy có tên I Do It with the Lights On: And 10 More Discovery on Road to a Blissly Shame-Free.

Whitney Way Thore thay đổi sau 7 năm. Ảnh: @whitnetwaythore.

Whitney Way Thore trở thành đại diện thương hiệu của một số nhãn hàng như FabFitFun và Under Armour. Cô cũng nhận vô số lời mời quảng cáo từ các công ty thông qua việc đăng tải trên trang cá nhân. Ngoài ra, Whitney Thore còn điều hành một công ty kinh doanh thể hình có tên No BS Active.

Series My Big Fat Fabulous Life của cô đang bắt đầu thực hiện phần 10 vào đầu tháng 8.

Whitney Way Thore gây sốt với loạt clip mang tên A Fat Girl Dancing (Những điệu nhảy của cô gái béo phì) đăng tải trên mạng xã hội vào năm 2014. Những clip nhảy điêu luyện là một phần của chiến dịch No Body Shame (không ai phải xấu hổ) mà nữ diễn viên là một thành viên sáng lập.

Trước khi trở thành diễn viên, cô từng là giáo viên dạy múa. Tuy nhiên, Whitney Way Thore được chẩn đoán mắc hội chứng u nang buồng trứng và tăng cân không kiểm soát. Tự ti về hình thể, cô đã xin nghỉ dạy ở trường.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: "Tôi đang học cách yêu bản thân. Tôi từng nặng 60 kg rồi đến 158 kg, sống ở Bắc Mỹ, châu Âu và cả châu Á. Những chuẩn mực văn hóa, áp lực xã hội hay các ý tưởng về thời trang không thể quyết định giá trị con người tôi".