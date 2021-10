Diễn viên Nam Moon Chul qua đời

Nam Moon Chul điều trị bệnh ung thư trước khi qua đời. Tang lễ của nam diễn viên diễn ra ngày 6/10.

Sports Donga đưa tin ngày 4/10, nam diễn viên kỳ cựu Nam Moon Chul qua đời ở tuổi 50. Công ty quản lý BK xác nhận thông tin và cho biết Nam Moon Chul qua đời lúc 6h20 cùng ngày.

Trước khi qua đời, nam diễn viên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Suốt thời gian qua, anh đã mạnh mẽ, lạc quan chiến đấu với căn bệnh quái ác. Tang lễ của Nam Moon Chul diễn ra lúc 6h30 ngày 6/10 tại Công viên Tưởng niệm Busan.

Diễn viên Nam Moon Chul.

Nhiều khán giả và đồng nghiệp tiếc thương trước sự ra đi của nam diễn viên. Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Ji Cheol cho biết anh ân hận khi không thể gặp và nói lời chào cuối cùng với đồng nghiệp. Kim Ji Cheol cũng nhắn nhủ khán giả hãy nhớ tới những vai diễn đã làm nên tên tuổi của Nam Moon Chul.

Nam Moon Chul (sinh năm 1971) xuất thân là diễn viên kịch và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2002 với vai diễn trong phim Turn on the Lighter. Ông đã tham gia khoảng 60 phim điện ảnh và truyền hình, trong đó có nhiều dự án nổi tiếng như Hậu duệ mặt trời, Break Out, The Priests, Six Flying Dragons, Nokdu Flower, Age of Youth…