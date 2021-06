Diễn viên 'Nấc thang lên thiên đường' có con đầu lòng

Baek Sung Hyun cho biết cô gái chào đời sớm hơn dự kiến một tháng.

Ngày 16/6, Newsen đưa tin Baek Sung Hyun và vợ sinh con gái đầu lòng vào tháng 10/2020. Ngay sau đó, công ty quản lý của Baek Sung Hyun là Sidus HQ xác nhận thông tin với tờ News1. Thông qua trang cá nhân, Baek Sung Hyun chia sẻ về việc đón thành viên mới.

Nam diễn viên cho biết con gái anh chào đời sớm hơn dự kiến một tháng. Khi mới sinh, cô bé chỉ nặng 2,5 kg và được chăm sóc trong NICU (phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh bị ốm hoặc sinh non).

Baek Sung Hyun kết hôn vào tháng 4/2020.

“Giữa bầu không khí nặng nề do Covid-19, có vẻ em bé của chúng tôi rất tò mò về thế giới. Cô bé chào đời sớm hơn một tháng so với dự kiến và khiến bố mẹ không khỏi lo lắng. Tôi chỉ có thể cầu nguyện với lòng biết ơn khi nhìn con bé lớn lên khỏe mạnh”, diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên tiết lộ anh trở lại với dự án Voice 4 lên sóng ngày 18/6. Nam diễn viên đảm nhận vai chính Shim Dae Shik.

Baek Sung Hyun sinh năm 1989, là diễn viên nhí nổi tiếng Hàn Quốc. Nam diễn viên lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ thông qua dự án phim I Wish for What Is Forbidden to Me khi anh 5 tuổi.

Sau đó, Baek Sung Hyun góp mặt trong nhiều phim, chẳng hạn Iris II: New Generation, Big, Melody of Love, Nấc thang lên thiên đường.