Diễn viên Mỹ qua đời ở tuổi 19

Diễn viên Matthew Mindler được nhìn thấy lần cuối cùng khi rời khỏi ký túc xá ở Đại học Millersville hôm 25/8.

People đưa tin sau gần một tuần mất tích, Matthew Mindler được phát hiện đã chết. Thi thể của nam diễn viên 19 tuổi được tìm thấy trong khuôn viên Đại học Millersville ở bang Pennsylvania, Mỹ.

Matthew Mindler là diễn viên nhí nổi tiếng của bộ phim Our Idiot Brother cách đây 10 năm. Ảnh: People.

Nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Trước đó, cảnh sát và nhà trường đã tiến hành tìm kiếm Mindler sau khi có thông báo mất tích.

Lần cuối cùng Mindler được nhìn thấy là sáng ngày 24/8 khi nam diễn viên tham gia các buổi học trên lớp.

Theo trích xuất từ camera, Mindler đã rời ký túc xá lúc 20h11 hồi đầu tuần và không quay về phòng nữa.

Trung tâm pháp y Hạt Lancaster đã tiếp nhận thi thể của Mindler để khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân cái chết.

Daniel A. Wubah - đại diện Đại học Millersville - thông báo về sự ra đi của Mindler: "Tôi muốn cho các bạn biết về cái chết của Matthew Mindler, 19 tuổi, đến từ Hellertown, Pennsylvania, một sinh viên năm nhất tại Đại học Millersville. Từ tận sâu đáy lòng, tôi cầu chúc sự bình yên cho gia đình và bạn bè của cậu ấy trong lúc này".

Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ xót thương trước cái chết trẻ của Matthew Mindler.

Matthew Mindler nổi tiếng với vai diễn trong phim chính kịch Our Idiot Brother (2011), đóng cùng Emily Mortimer và Paul Rudd. Nam diễn viên còn tham gia tác phẩm As the World Turns và Frequency vào năm 2013 trước khi ngừng đóng phim để tập trung học hành kể từ năm 2016.