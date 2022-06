Diễn viên lồng tiếng phim 'Pokémon' qua đời vì ung thư

Billy Kametz qua đời sau hai tháng thông báo mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối.

Theo Daily Mail, nam diễn viên lồng tiếng Billy Kametz đã qua đời ngày 9/6 sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư đại trực tràng. Thông tin đến nay mới được trang GoFundMe của Kametz cập nhật.

"Bất cứ ai từng gặp Billy đều biết anh ấy là một trong những người ấm áp nhất, tốt bụng nhất, chân thành nhất trên trái đất này. Anh ấy mang lại niềm vui cho người xung quanh cho dù đó là khi ở bên gia đình, bạn bè, người hâm mộ, hay kể cả lúc đang mắc bệnh và được các y bác sĩ chăm sóc trong bệnh viện", trang này viết.

Billy Kametz được yêu mến khi tham gia lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình Pokémon. Ảnh: New York Post.

Billy Kametz thông báo bị bệnh từ hai tháng trước. Trong một video, anh chia sẻ bản thân phải chiến đấu với bệnh tật, cố gắng duy trì sự lạc quan tốt nhất có thể. Thời điểm đó, Kametz đang hóa trị và xạ trị cột sống.

Anh cảm ơn mọi người khi đã động viên, hỏi thăm. Thay vì buồn bã, nam diễn viên muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến người hâm mộ. "Tôi chỉ muốn cho các bạn biết rằng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ không ngừng chiến đấu", anh chia sẻ vào thời điểm đó.

Billy Kametz sinh năm 1987, là diễn viên lồng tiếng người Mỹ. Anh được yêu mến khi lồng tiếng cho nhân vật Josuke Higashikata trong JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable, Naofumi Iwatani trong The Rising of the Shield Hero, Ferdinand von Aegir trong Fire Emblem: Three Houses, và nổi tiếng nhất là khi thể hiện giọng nói cho nhân vật Ren trong loạt phim hoạt hình Pokémon.

Trước khi mất, anh đã lồng tiếng cho gần 40 phim hoạt hình và 15 trò chơi điện tử.