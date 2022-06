Diễn viên Lee Jun Ki tới Đà Nẵng

Lee Jun Ki tới Đà Nẵng vào chiều 12/6. Nam diễn viên nhận hoa và nón lá từ người hâm mộ Việt Nam.

Ngày 12/6, thông qua trang mạng xã hội chính thức, Lee Jun Ki xác nhận thông tin anh đến Việt Nam. Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc còn đăng hình ảnh tại Việt Nam với chú thích: “Mặt Trăng tại Việt Nam tươi đẹp”. Vào chiều 12/6, hình ảnh của Lee Jun Ki tại sân bay Đà Nẵng được chia sẻ rộng rãi trên hàng loạt fanpage dành cho người hâm mộ showbiz Hàn Quốc tại Việt Nam.

Theo video ghi lại tại sân bay thời điểm Lee Jun Ki hạ cách, khá đông người hâm mộ tới đón nam thần tượng. Họ tặng diễn viên Người tình ánh trăng nón lá và hoa sen. Hiện tại, lịch trình của nam diễn viên tại Việt Nam vẫn được ê-kíp giấu kín.

Hình ảnh Lee Jun Ki tại Việt Nam. Ảnh: Thùy Dương.

Lee Jun Ki sinh năm 1982, nổi tiếng ngay khi đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim được giới phê bình đánh giá cao The King and the Clown (2005). Nam diễn viên sau đó được biết đến nhiều hơn trong bộ phim hài lãng mạn My Girl. Kể từ đó, anh tham gia nhiều thể loại phim, từ cổ trang tới hành động kinh dị.

Khi đảm nhận vai Wang So trong Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo - Người tình ánh trăng, Lee Jung Ki càng nổi tiếng ở nước ngoài, đặc biệt châu Á. Vai diễn đã đưa anh trở thành ngôi sao Hallyu hàng đầu.

Vừa qua, Lee Jun Ki đảm nhận vai chính trong phim Again My Life. Again My Life là phim truyền hình chuyển thể từ webtoon cùng tên. Phim được đón nhận nồng nhiệt khi có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Lee Jun Ki, Kim Hee Woo, Lee Kyung Young…

Theo Nielsen Korea, ngày 29/5, tập cuối cùng của Again My Life lên sóng với mức rating là 10,5%. Bộ phim bắt đầu với rating 5,8% trong tập đầu tiên và vượt qua con số 10% ở tập thứ 9. Phim ghi nhận mức rating cao nhất là 12% trong tập 15.