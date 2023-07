Tờ YTN đưa tin ngày 11/7, diễn viên Lee Ji Soo qua đời ở tuổi 30. Theo truyền thông Hàn Quốc, các nghệ sĩ từng làm việc với Lee Ji Soo đều rất sốc và đau buồn trước thông tin bất ngờ của đồng nghiệp. Lý do Lee Ji Soo qua đời chưa được hé lộ. Lễ tang của nữ diễn viên diễn ra tại Phòng 2, Nhà tang lễ Shinhwa, Yeongdeungpo, Seoul vào sáng 13/7.

Lee Ji Soo sinh năm 1993, xuất hiện lần đầu năm 2021 thông qua chương trình hài tvN Comedy Big League. Sau đó cô tham gia nhiều chương trình khác nhau như Paulownia Enter, Dragon Lantern, My Business Journal... Cô cũng là diễn viên hài ở một nhà hát.

Thời gian qua, ngành giải trí Hàn Quốc liên tục đón nhận những thông tin buồn. Ngày 25/6, tờ Newsen đưa tin Lee Yeon Je, phóng viên của bộ phận tin tức MBN qua đời. Lee Yeon Je qua đời sau khi trải qua ca phẫu thuật để điều trị căn bệnh mãn tính. Tang lễ của cô diễn ra tại Bệnh viện Severance ở Sincho, Seoul lúc 9h 25/6.

Lee Yeon Je sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học Pháp tại Đại học Hàn Quốc. Cô là người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Daegu năm 2020.

Trước đó ít ngày, Sports Today đưa tin ca sĩ Choi Sung Bong qua đời ở tuổi 33. Anh được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul. Sau 3 ngày Choi Sung Bong qua đời, không có người thân nào tới nhận thi thể của anh.

Cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.