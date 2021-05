Diễn viên Lee Ji Hoon đăng ảnh vợ sắp cưới

Lee Ji Hoon cảm ơn lời chúc mừng từ bạn bè, khán giả. Anh không tiết lộ nhiều thông tin về vợ tương lai.

Theo nguồn tin từ Newsis, ngày 1/5, diễn viên kiêm ca sĩ Lee Ji Hoon chia sẻ hình ảnh chụp cùng người yêu trên trang cá nhân.

Anh viết: "Có lẽ các bạn còn tò mò về cô dâu hơn cả tôi. Đó là một ngày hạnh phúc. Tôi nhận được lời chúc mừng từ rất nhiều người. Cảm ơn các bạn".

Lee Ji Hoon và vợ sắp cưới. Ảnh: Instagram Lee Ji Hoon.

Trước đó, vào ngày 30/4, công ty quản lý Jupiter Entertainment thông báo Lee Ji Hoon sẽ kết hôn vào tháng 10. Vợ tương lai của anh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Nói về quyết định gắn kết với bạn gái, Lee Ji Hoon bày tỏ: "Tôi tin rằng tôi có thể chia sẻ với cô ấy mọi thứ - từ niềm vui, nỗi buồn, hay thậm chí nỗi đau. Vì thế, tôi kết hôn. Tôi sẽ sống thật trách nhiệm với tư cách một người chồng".

Nam diễn viên quan niệm hôn nhân giống như phép màu, sẽ giúp mỗi người vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19.

Khi Lee Ji Hoon thông báo tin vui, nhiều đồng nghiệp chúc mừng thông qua mạng xã hội như Hong Suk Chun, Ham Eun Jung, Han Suk Joon, Ailee...

Lee Ji Hoon sinh năm 1979, hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò ca sĩ và diễn viên. Anh từng thành lập nhóm tam ca S đình đám cùng Kangta và Shin Hye Sung. Họ được chú ý với loạt ca khúc I swear, Without You, Just One Moment, Doll...