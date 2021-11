Diễn viên Lee Ji Hoon bị tố thuê côn đồ đe dọa nhân viên đoàn phim

Lee Ji Hoon đã lên tiếng xin lỗi. Nam nghệ sĩ và công ty quản lý đang làm việc với nhà sản xuất để hóa giải xung đột.

Ngày 3/11, MyDaily đưa tin nam diễn viên Lee Ji Hoon bị tố đưa người quen đến phim trường đe dọa hành hung nhân viên trong đoàn phim Sponsor. Anh này lấy danh nghĩa bạn bè đến thăm ngôi sao River Where The Moon Rises, nhưng sau đó lại đi lăng mạ, gây hấn với người trong ê-kíp.

Trên YTN Star, nhân chứng chia sẻ Lee Ji Hoon không có ý định ngăn cản hành vi sai trái của bạn mình. Vì vậy, họ dự định nhờ đến sự bảo vệ của pháp luật sau khi tác phẩm hoàn tất giai đoạn ghi hình.

Lee Ji Hoon vướng ồn ào về thái độ hành xử trên phim trường Sponsor. Ảnh: Soompi.

"Tôi không rõ anh ta là xã hội đen hay côn đồ, nhưng tôi nghĩ việc Lee Ji Hoon đưa bạn tới phim trường để đe dọa chúng tôi là không đúng. Anh ta lợi dụng bạn mình để gián tiếp cảnh cáo đoàn phim. Lee Ji Hoon giải thích rằng đang cố ngăn người bạn, nhưng ánh mắt anh ta lại lộ rõ sự thách thức 'Ai bảo các người gây sự với tôi'", nhân viên đoàn Sponsor cho biết.

Sau khi ồn ào nổ ra, Ssom Entertainment, công ty quản lý của nam diễn viên, lên tiếng xin lỗi toàn thể ê-kíp Sponsor. Họ thừa nhận người quen của Lee Ji Hoon đã tới phim trường và gây gổ với nhân viên đoàn phim.

"Bạn của Lee Ji Hoon và một nhân viên đoàn Sponsor phát sinh hiểu lầm, dẫn đến mâu thuẫn. Anh ấy cảm thấy có lỗi vì đã hành xử thiếu khôn ngoan, không thể hóa giải xung đột cho cả hai. Lee Ji Hoon đã cố liên lạc với nhân viên đó để trực tiếp xin lỗi, nhưng không được. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này sớm nhất có thể", đại diện Ssom Entertainment cho hay.

Lee Ji Hoon sinh năm 1988. Anh gia nhập showbiz từ năm 2012. Nam diễn viên từng diễn xuất trong School 2013, You Are the Best!, Woman of 9.9 Billion, Rookie Historian Goo Hae-ryung.