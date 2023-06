Lee Jang Woo xác nhận hẹn hò Jo Hye Won. Họ không che giấu mối quan hệ tình cảm với bạn bè, người thân.

SBS Entertainment News đưa tin diễn viên Lee Jang Woo hẹn hò đồng nghiệp kém 8 tuổi là Jo Hye Won. Một nguồn tin thân cận cho biết hai diễn viên không che giấu mối quan hệ với người quen.

Đại diện từ Hunus Entertainment - công ty quản lý của Lee Jang Woo - xác nhận thông tin với SBS Entertainment News. Đại diện cho biết: "Hai người họ quen biết thông qua công việc và dần trở nên thân thiết rồi phát triển mối quan hệ tình cảm. Xin hãy ủng hộ hai người". Công ty quản lý của Jo Hye Won là SWMP cũng khẳng định thông tin hẹn hò đúng sự thật.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jo Hye Won cao 1,72 m và sở hữu nét quyến rũ phương Đông. Nữ viên viên tốt nghiệp Đại học nữ Sungshin. Cô xuất hiện lần đầu trong bộ phim Breath of My Life năm 2016, sau đó tham gia nhiều dự án truyền hình.

Lee Jang Woo sinh năm 1986, nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình Glory Jane, I Do, I Do, My Only One hay Homemade Love Story... Lee Jang Woo từng tham gia chương trình thực tế về hôn nhân We Got Married.