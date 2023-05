Diễn viên Lệ Hằng - khi vai diễn 'ám' vào số phận

Tôi nhớ Lệ Hằng của cách đây hơn 20 năm, với đôi mắt trong veo, ngơ ngác và đôi môi cắn chỉ, chiếc nốt ruồi bé xinh rất duyên nơi khóe miệng.

Có ai ngờ được rằng, 26 năm sau, Hoài "Thatcher" hay Thanh "sói" đã bước ra khỏi nhân vật trở thành phiên bản đời thực của Lệ Hằng - một người đàn bà nhan sắc tàn phai, nhiều bệnh, phải đi bán lẻ ma túy để kiếm sống. Vẫn là Lệ Hằng nhưng có điều đôi mắt trong veo ngày ấy giờ đây đã không còn ngơ ngác.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải có lẽ phải nhiều năm sau nữa mới có thể tìm kiếm được một nhân vật mà đời sống trong phim lại giống hệt đời thực đến vậy.

Diễn viên Lệ Hằng đóng vai "Hoài Thatcher" trong phim “Xin hãy tin em”.

Bùi Thị Lệ Hằng sinh năm 1975, quê ở vùng đất quặng Sơn Dương, Tuyên Quang. Bố mẹ cô đều là công nhân mỏ thiếc Sơn Dương. Cuộc sống của một gia đình công nhân những năm gian khó rất thiếu thốn, vất vả. Hằng là con gái út trong một gia đình có tới 6 anh chị em. Xinh đẹp có tiếng vùng đất mỏ, nhưng nghịch ngợm, ngang tàng cũng vào loại nhất nhì. Tuổi mới lớn, Hằng cùng một nhóm bạn gái thân thiết quậy tung đất mỏ, đánh nhau không đến nỗi sứt đầu mẻ trán nhưng cũng va chạm, cãi vã, đánh lộn không thua bất cứ thằng con trai nào.

Là em út, có một chị gái và tới bốn ông anh trai, trong đó có tới hai ông anh "quyền lực" khiến không một đứa nào dám bắt nạt cô, một trong hai người anh "quyền lực" đã mất, còn một người thì thời thanh niên cũng ngang tàng phá phách, cũng thuộc dạng có tên tuổi vùng đất Sơn Dương. Thế nên khi vào vai Hoài "Thatcher" trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Xin hãy tin em" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải năm 1997, diễn viên Lệ Hằng trở thành thần tượng của giới trẻ 7X - 8X khi ấy.

Hoài “Thatcher” là cô sinh viên tỉnh lẻ có cá tính mạnh, ngang tàng, ngổ ngáo thích phá phách. Hoài thường xuyên đi chơi đêm, uống rượu say lướt khướt không thua gì đám sinh viên nam ở kí túc xá. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngỗ ngược của Hoài là tâm hồn trắc ẩn, giàu tình thương. Tâm tính Hoài thay đổi khi gặp Phong "lãng tử" của Nhạc viện. Cuối cùng, mối tình của họ không trọn vẹn gây nuối tiếc. Nhận xét về nhân vật Hoài "Thatcher", chính Lệ Hằng cũng phải thừa nhận rất giống cá tính của mình ngoài đời. Ngoài đời, Hằng cũng là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập và phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, vất vả, bởi vậy trong phim “Xin hãy tin em”, có nhiều tình tiết được bê nguyên xi từ chính những việc mà cô từng phải đối mặt với cuộc sống. Còn một số người bạn của cô kể rằng, dường như Hằng không cần phải diễn, chỉ là cô buộc phải nói theo lời thoại đã được viết sẵn của biên kịch thôi chứ Hoài "Thatcher" chính là con người thật của Hằng ngoài đời.

Nhưng có lẽ vai diễn Hoài "Thatcher" đanh đá, cá tính cũng là vai diễn đo ni đóng giày cho Hằng khiến cho những vai diễn về sau của Hằng không thể vượt qua cái bóng của chính mình. Trong khi các bạn cùng lứa diễn viên vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn và gặt hái được không ít thành công thì Hằng lui dần về hậu trường, dù những vai diễn sau đó của cô vẫn ấn tượng nhưng khán giả vẫn không thể nhớ đến ngoài vai Hoài "Thatcher".

Hằng yêu sớm. Mối tình đầu của cô là với một chàng trai phố núi, gia đình khá giả ngoài thị trấn Sơn Dương. Nhưng họ đã chia tay ngay trước khi cô xuống Hà Nội học Đại học Sân khấu điện ảnh. Những cơ hội ập đến quá nhanh với một cô gái trẻ vừa từ rừng xuống phố nhưng cũng ẩn chứa đầy mạo hiểm. Hiếm có cô gái nào mà lại được chọn vào cái vai để đời khi đang còn là sinh viên như Lệ Hằng. Đó là một cơ hội vô cùng đáng quý, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, nếu như Hoài "Thatcher" không đến quá sớm trong cuộc đời làm nghệ thuật của cô, thì rất có thể Lệ Hằng sẽ đi những bước chậm hơn và chín chắn hơn trong từng ngã rẽ của cuộc đời mình.

Sau "Xin hãy tin em”, Lệ Hằng còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác và đều trong vai các cô gái cá tính, là "chị đại" hoặc tội phạm. Nhưng dù cũng đã rất ấn tượng với Thanh "sói" trong "Cổ cồn trắng" thì cũng không thể nào tạo dấu ấn đậm nét như nhân vật Hoài “Thatcher” trước đó.

Lệ Hằng kết hôn khi còn đang học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Một số người bạn của cô kể lại, đó là một người đàn ông thuộc "dân xã hội", kinh doanh một số lĩnh vực, lầm lì ít nói, say cô như điếu đổ và dù có ngang ngạnh, ương bướng đến mấy thì cô cũng phải chịu nhún trước anh này.

Lệ Hằng khi bị bắt.

Sau khi ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Lương của cô vào thời điểm năm 2007 chỉ là 500.000 đồng/tháng, không đủ tiền son phấn, đừng nói các chi phí sinh hoạt khác. Chính vì vậy, chồng của cô là người gánh vác kinh tế. Như cô từng có lần thừa nhận trên báo chí: "Không có chồng, tôi chết đói". Sau khi kết hôn, gia đình Lệ Hằng sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội và sinh một cô con gái. Không biết vì lý do gì Lệ Hằng đã rời bỏ sân khấu với lời tuyên bố giải nghệ từ cách đây hơn chục năm. Cô không còn quan hệ, tiếp xúc với những người bạn diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ, thế nên không ai biết đời sống hôn nhân của cô ra sao, chỉ biết rằng cô đã chia tay người chồng đó và một mình bươn chải mưu sinh.

Sau khi rời Nhà hát Tuổi trẻ, đã có một thời gian, vì khó khăn quá mà cô phải về quê nhà tá túc, nhờ vào sự giúp đỡ của người chị gái. Kể từ đó tới nay, Lệ Hằng hoàn toàn "mất tích" khỏi showbiz Việt. Thậm chí, những đồng nghiệp cũ của cô ở Nhà hát Tuổi trẻ cũng không rõ cô ở đâu, làm gì. Sự vắng bóng của nữ diễn viên cá tính khiến không ít khán giả từng hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.

Cho đến ngày 10/3 vừa qua, khi diễn viên Lệ Hằng bị bắt do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, khán giả đều sốc và ngỡ ngàng, nhất là khi hình ảnh tàn tạ, già nua, béo mập, khác hẳn một Hoài “Thatcher” xinh đẹp, cá tính ngày nào được chia sẻ rầm rộ trên báo chí, mạng xã hội và các diễn đàn. Khai tại cơ quan Công an, Lệ Hằng cho biết, cô đang mang rất nhiều bệnh và tinh thần rất chán nản, tuyệt vọng.

Theo đó, khi Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra trên phố Khâm Thiên thì phát hiện Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an, Lệ Hằng khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Test nhanh thì Hằng không hề nghiện ma túy như một số đồn đoán trước đó. Cơ quan Công an cũng cho biết, Lệ Hằng bán lẻ ma túy là để có tiền trang trải cuộc sống, mưu sinh chứ không nghiện ngập.

Một diễn viên gạo cội hiện vẫn đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ kể với tôi rằng, Hằng sống bản năng, đôi lúc hồn nhiên như cây cỏ, và vì bản năng, hồn nhiên quá nên dẫn tới nhiều hành động, việc làm của cô nhiều khi bị mất kiểm soát, đi chệch đường. Có điều, kết cục của cô hôm nay, nếu khán giả thấy ngạc nhiên bao nhiêu thì nhiều đồng nghiệp cũng như những người bạn từng quen biết cô trước đây lại không hề thấy ngạc nhiên. Hình như với họ, nó là cái kết cục phải như thế mới đúng với bản tính của Lệ Hằng, chỉ là họ thấy tiếc cho một nhan sắc, một đồng nghiệp, một người bạn đã từng rất tài năng, từng được khán giả vô cùng hâm mộ.

Độ mười tám, đôi mươi, tôi cũng từng yêu mến Lệ Hằng, cũng thấy một chút tuổi trẻ của mình trong đó, thế nên, dù rất không đồng tình với việc làm vi phạm pháp luật của Lệ Hằng, nhưng vẫn thấy tiếc nuối, xót xa, vì dù bất cứ lý do gì thì việc một người phụ nữ chưa phải là già nhưng đã không còn muốn, không còn ý thức để ý đến nhan sắc của mình, mặc cho nó phôi phai, tàn tạ, hẳn người đó đã phải vật lộn với một đoạn trường bão dông và đôi khi là phải vật lộn với chính mình...