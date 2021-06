Diễn viên Kim Yoon Ji kết hôn

Chồng sắp cưới của Kim Yoon Ji không làm việc trong ngành giải trí. Họ hẹn hò một năm trước khi kết hôn.

Sáng 28/6, TV Report đưa tin diễn viên kiêm ca sĩ Kim Yoon Ji (hay còn được biết đến với nghệ danh NS Yoon-G) kết hôn vào tháng 9. Chồng sắp cưới của NS Yoon-G là doanh nhân hơn nữ diễn viên 5 tuổi. Họ hẹn hò một năm trước khi về chung một nhà.

Chia sẻ với TV Report, NS Yoon-G cho biết cô và chồng sắp cưới quen biết nhau từ tiểu học. Họ thân thiết với gia đình nhau nhưng một năm trở lại đây mới chính thức trở thành người yêu. NS Yoon-G tâm sự bạn trai cô là người đáng tin cậy. Trong cuộc phỏng vấn với TV Report, NS Yoon-G tiết lộ trước mắt cô tập trung cho việc tổ chức hôn lễ sau đó sớm trở lại ngành giải trí.

Cũng trong sáng 28/6, NS Yoon-G chia sẻ bức thư viết tay lên trang cá nhân để thông báo với người hâm mộ việc kết hôn.

NS Yoon-G thông báo kết hôn.

Trong thư, cô viết: "Tôi cảm thấy lo lắng khi viết điều này. Tôi đã tìm thấy người mà tôi muốn dành trọn phần đời còn lại. Anh ấy là một người siêng năng và chu đáo, người không ngừng thể hiện tình yêu và sự tin cậy đối với tôi. Tôi muốn được ở bên anh ấy, làm vợ anh ấy từ bây giờ. Tôi sẽ kết hôn vào tháng 9”.

NS Yoon-G sinh năm 1988, tên thật là Kim Yoon Ji. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2009 với album Head Pain. Nữ ca sĩ trở nên nổi tiếng với các sản phẩm như Caution, Yashishi, What Do You Know và Honey Summer. Từ năm 2017, NS Yoon-G dùng tên thật và tập trung cho sự nghiệp diễn xuất.