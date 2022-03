Diễn viên Kim Hye Ji kết hôn

Kim Hye Ji tổ chức hôn lễ vào tháng 4. Nữ diễn viên chia sẻ chồng sắp cưới là chàng trai tốt bụng và cô muốn có cuộc sống hạnh phúc bên anh.

Ngày 25/3, tờ Sports Donga đưa tin nữ diễn viên Kim Hye Ji sẽ kết hôn vào tháng 4. Nữ diễn viên viết tâm thư gửi người hâm mộ trên trang cá nhân. Kim Hye Ji chia sẻ cô gặp được người đàn ông tốt và sẵn sàng bước sang trang mới của cuộc đời.

“Nhiều bạn bè, đồng nghiệp chưa biết thông tin vì chúng tôi chưa thể gửi thiệp mời. Do đó, tôi đắn đo không biết có nên chia sẻ tin tức này hay không. Hoàn cảnh hiện tại khá khó xử và tôi không muốn thất lễ với những người mình chưa liên lạc để chia sẻ tin vui do quá bận rộn. Vì vậy, tôi rất thận trọng trong việc thông báo tin tức này. Tôi sẽ sống hạnh phúc cùng bạn đời mãi mãi về sau”, Kim Hye Ji chia sẻ.

Khi công bố tin kết hôn, Kim Hye Ji nhận được lời chúc mừng từ nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ. Nữ diễn viên cũng đăng kèm ảnh cưới với bạn trai nhưng chưa tiết lộ thông tin về ông xã cũng như thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ.

Kim Hye Ji sinh năm 1992, xuất hiện lần đầu trong bộ phim Obstetrics and Gynecology Doctors của đài SBS vào năm 2010. Trong phim, cô đảm nhận vai Sang Mi. Kể từ đó, cô tham gia nhiều phim truyền hình khác như More and more, Children, Love, The Sun in the Sky, Witch's Court, Hide and Seek, Beauty Inside hay nổi tiếng nhất là Cheese in the Trap.

Dự án gần nhất của nữ diễn viên là Fatal Promise lên sóng năm 2020 trên kênh KBS2. Kim Hye Ji vào vai Han Seo Joo. Kim Hye Ji được công chúng Hàn Quốc biết đến với gương mặt trẻ trung so với tuổi và diễn xuất tự nhiên, cảm xúc.