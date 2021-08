Diễn viên Kathy Griffin bị ung thư phổi

Nữ diễn viên hài cho biết bà mắc ung thư phổi giai đoạn đầu và đang tích cực điều trị.

Ngày 2/8, theo Fox News, diễn viên hài Kathy Griffin tiết lộ bà mắc ung thư phổi giai đoạn đầu thông qua trang cá nhân.

"Tôi rất buồn, thông báo rằng bản thân mắc ung thư. Tôi sắp phẫu thuật cắt bỏ một nửa lá phổi bên trái. Điều đáng buồn là tôi bị bệnh dù chưa từng hút thuốc", Griffin viết.

Kathy Griffin là diễn viên hài nổi tiếng tại Mỹ. Ảnh: Fox News.

Theo lời ngôi sao 61 tuổi, bác sĩ tiên lượng bà sẽ sớm hồi phục vì phát hiện bệnh sớm. Nữ diễn viên hy vọng bản thân không trải qua hóa trị và xạ trị, việc hô hấp sớm trở lại bình thường.

"Tôi sẽ ổn, cố gắng mang tiếng cười và tiếp tục giúp các bạn giải trí", diễn viên hài chia sẻ.

Theo Fox News, trong chương trình Nightline chuẩn bị phát sóng, nữ diễn viên thừa nhận bà bị sốc khi nhận kết quả chẩn đoán.

"Tôi vẫn chưa hoàn hồn khi nhận kết quả. Nhận kết quả mắc ung thư, bạn có dám tin không?", nữ diễn viên nói.

Kathy Griffin sinh năm 1960, nổi tiếng tại Mỹ trong các chương trình hài. Năm 2007 và 2008, Griffin chiến thắng giải Primetime Emmy cho chương trình truyền hình thực tế Kathy Griffin: My Life on the D-List.

Hiện tại, bà phát hành tổng cộng 6 album hài, tất cả đều được đề cử giải Grammy. Năm 2014, nữ diễn viên lần đầu giành kèn vàng hạng mục Album hài xuất sắc.

Kathy Griffin kết hôn với Randy Bick vào tháng 1/2020. Doanh nhân người Mỹ nhỏ hơn bạn gái 18 tuổi. Cả hai có 8 năm hẹn hò trước khi quyết định làm đám cưới.