Diễn viên Kang Soo Yeon hôn mê

Kang Soo Yeon nhập viện tối 5/5 trong trạng thái tim ngừng đập. Nữ diễn viên vẫn hôn mê và được chuyển tới khoa hồi sức tích cực.

Ngày 6/5, tờ Newsen đưa tin nữ diễn viên Kang Soo Yeon vẫn hôn mê. Nữ diễn viên nhập viện vào tối 5/5 trong trạng thái bất tỉnh, tim ngừng đập. Trao đổi qua điện thoại với tờ Hani, cựu Giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Busan Kim Dong Ho cho biết ông đến bệnh viện thăm Kang Soo Yeon ngay khi biết tin. Theo Kim Dong Ho, nữ diễn viên sinh năm 1966 đã được chuyển đến khoa hồi sức tích cực. Gia đình của Kang Soo Yeon quyết định không phẫu thuật.

Tối 5/5, nữ diễn viên được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng ở quận Gangnam, phía nam Seoul và được đưa đến bệnh viện. Kang Soo Yeon đã trải qua quá trình hô hấp nhân tạo trước khi cấp cứu.

Nữ diễn viên nhập viện tối 5/5.

Giám đốc điều hành Climax Studio Byun Seung Min - người phụ trách sản xuất phim Jung_E mà Kang Soo Yeon tham gia - cho biết trong cuộc điện thoại với Newsen vào ngày 6/5 quá trình quay phim đã hoàn thành.

Nữ diễn viên gạo cội Han Ji Il - xuất hiện trong bộ phim Aze, Aye Baraze với Kang Soo Yeon - chia sẻ trên trang cá nhân: "Ngôi sao thế giới Kang Soo Yeon. Xin hãy cầu nguyện để cô ấy có thể hồi phục nhanh chóng và trở lại bên những người hâm mộ".

Theo Newsen, Kang Soo Yeon là một trong những diễn viên được giới phê bình đánh giá cao nhất. Cô là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Venice năm 1987 với vai diễn trong bộ phim The Surrogate Womb (1987).

Cô cũng giành giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1989 cho bộ phim Come, Come, Come Upward (1989). Cả hai bộ phim nói trên đều do Im Kwon Taek làm đạo diễn.

Cô từng là đồng giám đốc điều hành của Liên hoan phim quốc tế Busan từ năm 2015 đến năm 2017. Năm nay, cô dự kiến trở lại với bộ phim khoa học viễn tưởng Jung_E của đạo diễn Yeon Sang Ho.