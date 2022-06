Diễn viên Joo Min Ha kết hôn

Diễn viên Joo Min Ha và Yoo Il kết hôn vào tháng 7. Địa điểm tổ chức lễ cưới của hai ngôi sao chưa được tiết lộ.

Ngày 29/6, tờ News1 đưa tin Joo Min Ha kết hôn với cựu người mẫu kiêm diễn viên Yoo Il vào ngày 17/7. Họ hẹn hò khoảng 4 năm trước khi về chung một nhà. Yoo Il đã rời ngành giải trí để tập trung cho công việc kinh doanh. Họ gặp nhau trong quá trình làm việc sau đó trở thành bạn bè thân thiết và dần phát triển mối quan hệ thành người yêu.

Yoo Il chia sẻ với The Herald POP: “Tôi hạnh phúc khi bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Đồng thời tôi có cảm giác áp lực”.

Joo Min Ha sinh năm 1986, ra mắt năm 2006 thông qua bộ phim truyền hình của KBS2 Sharp 3. Sau đó cô xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như My Wife Is A Super Woman, Voice, Bad Guys, Confessional Scandal, Brilliant Heritage, Witch at Court, Birds That Don't Cry, A Wonderful Legacy…

Ảnh cưới của hai nghệ sĩ.

Yoo Il (sinh năm 1990), ra mắt với tư cách thành viên của nhóm người mẫu kiêm diễn viên 5urprise vào năm 2013. Nhóm gồm 5 thành viên là Seo Kang Joon, Gong Myung, Kang Tae Oh, Yoo Il và Lee Tae Hwan. Kang Tae Oh nổi tiếng ở Việt Nam khi đảm nhận vai nam chính trong Tuổi thanh xuân cùng Nhã Phương.

Nhóm cũng phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc và tổ chức các buổi gặp mặt người hâm mộ. Surprise tan rã vào năm 2020 sau khi kết thúc hợp đồng 7 năm với công ty quản lý.

Yoo Il xuất hiện trong các tác phẩm như Monster, Evergreen, That Man Oh Soo... That Man Oh Soo cũng là tác phẩm cuối cùng của Yoo Il trước khi anh rời khỏi ngành giải trí. Hiện tại, Yoo Il có sự nghiệp kinh doanh khá thành công.