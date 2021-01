Diễn viên Hollywood đổi đời nhờ được thế vai phút chót

Ban đầu, nhà sản xuất của The Devil Wears Prada nhắm vai diễn nhà báo thời trang Andy cho nữ diễn viên Rachel McAdams. Thời điểm ấy, Rachel đang là ngôi sao lớn. Cô nổi danh qua các bộ phim như The Notebook, Mean Girls... Anne Hathaway chỉ là cái tên được chọn để thay thế. Sau nhiều lần từ chối, Rachel đã để vai diễn lọt vào tay Hathaway. Không ngờ, đây lại là nhân vật làm nên sự nghiệp của sao phim Nhật ký công chúa.