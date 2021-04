Diễn viên Helen McCrory qua đời vì ung thư

Chồng của Helen McCrory - tài tử Damian Lewis - thông báo tin buồn trên trang cá nhân. Nhiều đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến gia đình.

Theo The Guardian, diễn viên Helen McCrory qua đời ở tuổi 52. Bà được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Harry Potter, The Queen, The Special Relationship, series Peaky Blinders.

Chồng của Helen McCrory, diễn viên Damian Lewis, cho hay vợ anh qua đời yên bình tại nhà riêng. Lewis chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi rất đau lòng khi phải thông báo sau quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư, người phụ nữ xinh đẹp và dũng cảm Helen McCrory đã ra đi. Cô ấy được bao bọc trong vòng tay yêu thương từ bạn bè và gia đình”.

Diễn viên Helen McCrory qua đời ở tuổi 52. Ảnh: Getty.

Các đồng nghiệp, bạn bè đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Diễn viên Michael Sheen chia sẻ McCrory là người hài hước, đam mê nghề, thông minh.

"Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, tôi đã thấy cô ấy rất đặc biệt. Thật vinh dự khi từng được làm việc chung với Helen McCrory", Sheen viết.

Jim Howick, đồng nghiệp từng tham gia bộ phim hài Bill năm 2015 cùng McCrory và Lewis, bày tỏ sự kính trọng đối với diễn viên quá cố: "Tôi rất buồn khi biết tin. Chúng ta đã mất một tài năng".

Helen McCrory sinh năm 1968 tại London, Anh. Ngoài vai trò diễn viên, bà còn là nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng, từng được đề cử giải thưởng Olivier vào năm 2006.

Helen McCrory kết hôn với Damian Lewis vào năm 2007 và có hai con. Năm 2020, Lewis cùng vợ từng đi đầu trong phong trào gây quỹ ủng hộ đội ngũ y tế tại Anh khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Bộ đôi diễn viên đã quyên góp được gần 1 triệu bảng Anh cho chiến dịch từ thiện.