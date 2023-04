Diễn viên 'Harry Potter' mang thai con đầu lòng

Sau hơn một năm kết hôn, diễn viên Bonnie Wright thông báo mang thai. Cô cho biết con đầu lòng chào đời vào cuối năm.

People đưa tin diễn viên Bonnie Wright đang mang thai con đầu lòng với doanh nhân Andrew Lococo. Tin vui được bộ đôi thông báo ngày 28/4, thông qua trang cá nhân.

Nữ diễn viên Harry Potter đăng ảnh được chồng ôm bụng lớn. Cả hai tạo dáng trong lúc đi du lịch cùng nhau. Wright chú thích: "Chúng tôi sắp có em bé. Thật vui mừng khi được chia sẻ chuyện này với các bạn".

Bonnie Wright thông báo mang thai con đầu lòng. Ảnh: @thisisbwright.

Theo Wright, mang thai là hành trình gian nan nhưng thú vị. Cô cảm nhận rõ những thay đổi từng ngày và nóng lòng được thấy con chào đời vào cuối năm. Dưới bài viết, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng.

Bonnie Wright và Andrew Lococo tổ chức lễ cưới ngoài trời ở San Juan Capistrano, California với số lượng khách mời hạn chế vào tháng 3/2022, trước sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình, bạn bè.

Trong hôn lễ, cô diện bộ váy trắng phong cách cổ điển, có tuổi đời hơn 100 năm. Để cân bằng vẻ hiện đại cho trang phục cổ điển, diễn viên tạo điểm nhấn bằng giày cao gót màu bạc hiệu Prada.

Đăng bức ảnh mang nhẫn ở ngón áp út và bày tỏ niềm hạnh phúc, diễn viên bày tỏ: "Hôm qua là ngày tuyệt nhất trong đời mình". Ở phần bình luận, Scarlet Hefner - bạn diễn của Wright trong Harry Potter - viết: "Xin chúc mừng cả hai". Ngôi sao đóng vai Padma Patil từ phần phim Harry Potter and the Goblet of Fire, Afshan Azad, bình luận: "Yêu các bạn rất nhiều".

Chồng của Wright, Andrew Lococo, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Lần đầu ngôi sao nước Anh công khai ảnh thân mật với nửa kia là tháng 9/2020.

Bonnie Wright đóng vai Ginny Weasley trong Harry Potter. Ảnh: EW.

Bonnie Wright sinh năm 1991, được nhiều người biết đến với vai phù thủy Ginny Weasley trong Harry Potter. Sau loạt phim này, cô xuất hiện trong các phim độc lập, bao gồm Before I Sleep (2013), The Sea (2013), After the Dark (2014)...