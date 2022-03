Diễn viên 'Harry Potter' kết hôn

Bonnie Wright - ngôi sao đóng vai Ginny Weasley trong loạt phim "Harry Potter" - thông báo kết hôn sau hai năm công khai người yêu mới.

"Hôm qua là ngày tuyệt nhất trong đời mình", Bonnie Wright chia sẻ vào ngày 21/3. Kèm thông báo kết hôn là bức ảnh vợ chồng nữ diễn viên mang nhẫn ở ngón áp út.

Ở phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và bạn bè gửi lời chúc đến họ. Scarlet Hefner - bạn diễn của Wright trong Harry Potter - viết: "Xin chúc mừng cả hai". Ngôi sao đóng vai Padma Patil từ phần phim Harry Potter and the Goblet of Fire, Afshan Azad, bày tỏ: "Yêu các bạn rất nhiều".

Nữ diễn viên Bonnie Wright thông báo kết hôn với bạn trai Andrew Lococo. Ảnh: @bonniewright.

Theo Daily Mail, chồng của Bonnie Wright là Andrew Lococo, anh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Lần đầu ngôi sao nước Anh công khai ảnh thân mật với nửa kia là vào tháng 9/2020.

Trong vlog hồi tháng 2, Wright tiết lộ đã rời Los Angeles (Mỹ) và chuyển đến sống cùng Lococo ở San Diego. "Andrew và tôi đã qua lại giữa hai thành phố trong thời gian dài, vì vậy chúng tôi sẵn sàng chung sống ở nơi mới. Đây là nhà của Andrew, bây giờ là nhà của chúng tôi. Anh ấy đã sống ở đây 10 năm", Wright chia sẻ.

Trước khi kết hôn với Lococo, Bonnie đính hôn với nam diễn viên Jamie Campbell Bower sau khi bén duyên trên trường quay bộ phim Harry Potter cuối cùng. Tuy nhiên, họ đã chia tay vào năm 2012.

Bonnie Wright và Daniel Radcliffe trong phim Harry Potter and the Deathly Hallows Part I. Ảnh: Daily Mail.

Bonnie Wright sinh năm 1991, là ngôi sao thủ vai Ginny Weasley trong loạt phim Harry Potter. Gần đây, cô tái ngộ dàn diễn viên năm xưa trong tập đặc biệt kỷ niệm 20 năm ra mắt thương hiệu phù thủy.

Chia sẻ trên Us Weekly, Wright cho biết cô ước có nhiều thời gian hơn để khám phá mối quan hệ của Ginny và Harry.

"Điều tôi thích nhất là những sắc thái của việc xây dựng mối quan hệ. Tôi chỉ cần thêm cảnh đó trên màn ảnh nhằm cho khán giả thấy được sự ăn ý của chúng tôi. Những phân đoạn tình cảm như là chìa khóa mở cửa câu chuyện tình yêu của Harry và Ginny, giải thích vì sao họ lại đến với nhau", nữ diễn viên nói.