Diễn viên Hàn tỏa sáng sau nhiều năm đóng vai phụ

Theo Naver, Ahn Eun Jin ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012 với vai trò là một diễn viên nhạc kịch thông qua vở The Sorrows Of Young Werther. Trong 6 năm đầu sự nghiệp, cô chỉ tập trung cho nhạc kịch. Phải đến năm 2018, sao nữ nhà United Artist Agency mới chính thức chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp, bắt đầu với vai phụ trong một số bộ phim ăn khách như Kingdom, Stranger From Hell, Possessed, More Than Friend, Hospital Playlist...