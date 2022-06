Diễn viên Hàn giảm 7 kg để đóng phim

Để vào vai NJ trong "Our Beloved Summer", Roh Jeong Eui cho biết cô phải lên kế hoạch tập luyện và ăn uống nhằm giảm 7 kg.

Sau vai diễn trong 18 Again và Our Beloved Summer, Roh Jeong Eui trở thành gương mặt được chú ý ở xứ kim chi. So sánh qua hai bộ phim, người hâm mộ nhận thấy cô có dấu hiệu tụt nhiều cân.

Theo Koreaboo, Roh Jeong Eui mới đây chia sẻ việc mình cố gắng giảm 7 kg để hoàn thành vai diễn trong phim. Hiện tại, cô có chiều cao 1,65 m, trong khi cân nặng chỉ đạt 39 kg.

Do giảm cân, gương mặt của Jeong Eui có đường viền hàm rõ nét hơn. Ảnh: Koreaboo.

Diễn viên họ Roh cho biết vai NJ trong Our Beloved Summer là người nổi tiếng nên cần có vóc dáng thanh mảnh, hợp với thực tế. Do đó, cô mới quyết định giảm cân. Khán giả nhận thấy đường viền hàm của cô cũng rõ hơn trong phim này.

“Một số người cứ hỏi cách để giảm cân. Bí quyết nằm ở 80% nhờ huấn luyện viên tập pilates. 20% còn lại là từ việc kiểm soát chế độ ăn uống”, Roh Jeong Eui chia sẻ.

Pilates là phương pháp tập luyện được nhiều ngôi sao xứ kim chi áp dụng vì nó giúp duy trì cân nặng hiệu quả. Theo Healthline, pilates là chuỗi bài tập giúp tăng sức mạnh cơ bắp và cải thiện độ dẻo dai. Trước đây, nó được thiết kế để giúp các cựu chiến binh hồi phục chức năng. Ngày nay, bộ môn này là “trợ thủ đắc lực” cho việc giải tỏa căng thẳng.

Giống nhiều diễn viên xứ kim chi khác, Jeong Eui cũng chuộng tập pilates. Ảnh: jeongeuiyam.

Bên cạnh tăng sức mạnh của các cơ bắp, pilates còn giúp cải thiện sự linh hoạt của cơ thể và vóc dáng trở nên cân đối hơn. Nó còn là một trong những bộ môn hỗ trợ việc giảm cân rất tốt. Nó tác động lên toàn bộ cơ thể thay vì từng nhóm cơ nhất định.

Bên cạnh đó, bộ môn này sẽ giúp cho cơ thể tăng cường trao đổi chất và đốt mỡ tốt hơn. Quá trình đó góp phần khiến lượng calories tiêu hao nhiều.

Về chế độ ăn uống, Roh Jeong Eui tập trung vào việc nạp protein. Cô thường ăn trứng luộc và chia sẻ lên trang cá nhân. Ngoài ra, cô cũng uống sinh tố ức gà để thay đổi, tránh gây nhàm chán. Công thức bao gồm ức gà, hạnh nhân và chuối.

Roh Jeong Eui (sinh năm 2001) nổi tiếng với biệt danh biệt danh “tiểu Park Shin Hye”. Tác phẩm truyền hình Bachelor's Vegetable Store đánh dấu màn ra mắt khán giả của nữ diễn viên sinh năm 2001. Năm 2012, Roh Jeong Eui gia nhập Namoo Actors - công ty quản lý loạt diễn viên nổi tiếng như Lee Jun Ki, Song Kang, Yoo Jun Sang, Park Eun Bin, Lee Yoon Ji… Cũng từ đó, sự nghiệp của cô khởi sắc.

Tên tuổi của Roh Jeong Eui càng trở nên phổ biến sau thành công của Our Beloved Summer. Trang Naver đánh giá tác phẩm của đài SBS với sự tham gia của Choi Woo Sik, Kim Da Mi, Kim Sung Cheol và Roh Jeong Eui là một trong những bộ phim thanh xuân đáng xem nhất năm 2022.