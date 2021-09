Diễn viên Hàn giảm 25 kg trong 100 ngày

Lee Jang Woo đã áp dụng chế độ ăn kiêng và tập luyện trong hơn 3 tháng.

Trong tập phát sóng ngày 3/9 của chương trình I Live Alone, nam diễn viên Lee Jang Woo khiến các đồng nghiệp và khán giả ngạc nhiên trước vóc dáng gọn gàng của mình.

"Sau 100 ngày, Lee Jang Woo xuất hiện như một người đàn ông khác", Allkpop bình luận.

Lee Jang Woo tiết lộ ban đầu nặng 98 kg, có khoảng 31-32% mỡ trong cơ thể. Bây giờ, anh ở mức 73 kg, giảm 25 kg.

Anh cũng tiết lộ nguyện vọng của bản thân, đặt mục tiêu tỷ lệ mỡ cơ thể là 10%.

Lee Jang Woo sau 100 ngày giảm cân (phải). Ảnh chụp màn hình.

Đầu năm, Lee Jang Woo thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài tròn trịa trong I Live Alone. Anh được đặt biệt danh là "cá cúi", tên loài động vật có vú ở biển lớn.

Lee Jang Woo nhận thấy việc tăng cân và thói quen ăn uống vô độ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, nam diễn viên đã đặt lời hứa tại chương trình. Anh sẽ thực hiện chế độ ăn kiêng hormone và thực hiện thử thách tập thể dục trong 100 ngày.

Tất cả thành viên của chương trình đều thể hiện thái độ bất ngờ trước sự biến đổi của Lee Jang Woo. Người dẫn chương trình Jun Hyun Moo nhận xét Lee Jang Woo trông giống diễn viên người Mỹ Matt Damon.

Thành viên Kian84 có ý kiến khác: "Không hiểu sao, trông cậu bây giờ khó tiếp cận hơn. Lúc cậu tròn trịa, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh. Nhưng bây giờ trông cậu có vẻ rất xa cách".

Các thành viên I Live Alone ngạc nhiên khi thấy vẻ ngoài mới của Lee Jang Woo. Ảnh chụp màn hình.

Trước thông tin này, người dùng mạng xã hội có nhiều luồng ý kiến. "Cân nhắc lượng cân nặng bình thường cần giảm trong một tuần là khoảng 500 g đến 1 kg. 25 kg chắc chắn là rất nhiều trong 100 ngày", người dùng có tên Brody8246 cho hay.

Trong khi đó, có bình luận khác cho rằng Lee Jang Woo đã chăm chỉ tập luyện. Hiện tại anh có vẻ ngoài tuyệt vời.

Để kỷ niệm việc giảm cân thành công, Lee Jang Woo quyết định thực hiện buổi chụp ảnh toàn thân tại chương trình.

Theo Healthline, chế độ ăn kiêng hormone là quá trình kéo dài 6 tuần, có 3 bước. Nó được thiết kế để đồng bộ hóa các hormone và thúc đẩy cơ thể khỏe mạnh hơn thông qua chế độ ăn uống, tập thể dục, bổ sung dinh dưỡng và giải độc.

Lee Jang Woo (sinh năm 1986) là diễn viên người Hàn Quốc. Anh được biết đến với các vai diễn trong phim truyền hình như Glory Jane, My Only One (Hương vị tình thân bản Hàn), Homemade Love Story...

Lee Jang Woo đóng vai nam chính trong Hương vị tình thân bản Hàn. Ảnh: KissAsian.