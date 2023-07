Diễn viên Hàn 86 tuổi bị bắt giữ vì quấy rối tình dục nữ sinh

My Daily đưa tin ngày 1/7, một nghệ sĩ nam ở độ tuổi 80 (tạm gọi là A) bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc quấy rối tình dục một nữ sinh viên ở độ tuổi 20. IMBC tiết lộ thêm ông A 86 tuổi, họ Song. Ngày 30/6, Sở cảnh sát Ansan Danwon ở Gyeonggi-do ra lệnh bắt giữ nghi phạm.

Ông A bị cáo buộc phạm tội tình dục với B - sinh viên tại một đại học ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi - vào tháng 4. Ông A nhiều lần hôn, sờ soạng cơ thể mặc cho B từ chối.

Ông A là người có thâm niên trong ngành biểu diễn nghệ thuật, từng phụ trách sân khấu tại đoàn kịch của trường và là giáo sư. Gần đây, ông A làm nhân viên hợp đồng quản lý sinh viên nhận học bổng tại trường.

Cảnh sát chuẩn bị tiến hành cuộc điều tra vì lo ngại ông A có hành vi tấn công thứ cấp. Ông gọi điện cho nạn nhân 7 lần trong tháng trước khi bị điều tra.

Tòa án cũng đã ra lệnh bắt giữ ông A với lý do đây là tội danh nghiêm trọng và có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ. Ông A muốn được khoan hồng vì đã cao tuổi và có nơi cư trú nhất định nhưng yêu cầu này không được chấp nhận.

Hiện tại, ông A phủ nhận cáo buộc. Cảnh sát có kế hoạch sớm đưa ông A đi truy tố. Danh tính cụ thể của ông này hiện chưa được tiết lộ.

Thời gian qua, vấn đề quấy rối tình dục tiếp tục gây nhức nhối tại thị trường giải trí Hàn Quốc. Ngày 1/6, tờ Korea Herald đưa tin một cựu nhân viên của Liên hoan phim quốc tế Busan cáo buộc cựu Giám đốc điều hành BIFF Huh Mun Young lạm dụng tình dục. Người này đã báo cáo vụ việc với Trung tâm Bình đẳng giới trong Điện ảnh Hàn Quốc và nhận được sự tư vấn từ trung tâm này.

Huh Mun Young bị cáo buộc ra lệnh cho nhân viên thực hiện các nhiệm vụ vô lý, không công bằng tại nơi làm việc. Ông Huh cũng sử dụng ngôn ngữ không phù hợp và phân biệt giới tính với nhân viên trong nhiều năm.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.