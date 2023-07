Diễn viên 'Halloween' chia tay chồng sau 27 năm chung sống

Kyle Richards - nữ diễn viên nổi tiếng với các phim "Halloween", "Little House on the Prairie" và "The Car" - ly thân với chồng Mauricio Umansky sau 27 năm bên nhau.

Ngày 4/7, nguồn tin thân cận xác nhận với People: "Kyle Richards và Mauricio Umansky đã ly thân một thời gian nhưng vẫn sống chung nhà. Họ giữ thái độ thân thiện với nhau sau khi tìm ra thỏa thuận chung về nhau và về gia đình".

Nguyên nhân chia tay không được tiết lộ. Đại diện của Richards và Umansky từ chối bình luận về vụ việc.

Nghi vấn bộ đôi chia tay râm ran trên mạng xã hội nhiều ngày qua, sau khi Kyle Richards được phát hiện tháo nhẫn cưới. Lúc đó, họ phủ nhận tình cảm rạn nứt, Richards chỉ nói: "Tôi không đeo nhẫn vì ngày nay trộm cướp rất nhiều".

"Chúng tôi sẽ không ly hôn", chồng diễn viên nhấn mạnh trong chương trình đầu tháng 4. Umansky gọi loạt tin đồn lan truyền là "ngớ ngẩn và ngu ngốc".

Gia đình của vợ chồng diễn viên Kyle Richards. Ảnh: People.

Theo People, Richards gặp Umansky lần đầu tiên tại hộp đêm vào năm 1994. Vào thời điểm ấy, Richards đã ly dị người chồng đầu tiên Guraish Aldjufrie. Sau khi đính hôn, bộ đôi tiến hành lễ cưới tháng 1/1996 và lần lượt chào đón 3 con gái Alexia, 27 tuổi, Sophia, 23 tuổi và Portia, 15 tuổi.

Năm 2010, gia đình với đầy đủ thành viên của Richards chính thức ra mắt công chúng với show thực tế The Real Housewives of Beverly Hills. Diễn biến về mối quan hệ vợ chồng Richards được chương trình ghi lại.

"Vợ chồng tôi vẫn như vậy, dù có máy quay hay không. Chúng tôi luôn trung thực với nhau. Từ trước đến nay, hai vợ chồng không có bất kỳ bí mật nào để che giấu", Umansky từng khẳng định.

Hồi năm 2021, cả hai kỷ niệm 25 năm cưới và Richards dành những lời có cánh để nói về chồng.

Cặp sao chia tay sau 27 năm chung sống. Ảnh: Wireimage.

Kyle Egan Richards sinh năm 1969, là diễn viên, ngôi sao truyền hình kiêm nhà từ thiện người Mỹ. Richards nổi tiếng từ bé với các phim như Little House on the Prairie, The Car, Halloween. Từ năm 2010, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế The Real Housewives of Beverly Hills.