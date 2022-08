Diễn viên hài Teddy Ray tử vong ở tuổi 32

Thi thể của anh được một nhân viên bảo dưỡng phát hiện trong bể bơi của một khu nhà riêng, nguyên nhân được cho là chết đuối.

Theo TMZ, vào khoảng 10h thứ sáu tuần qua, Văn phòng Cảnh sát Quận Riverside nhận được cuộc gọi từ một nhân viên bảo dưỡng. Người này nói nhìn thấy thi thể một người đàn ông trong bể bơi của một căn nhà ở Rancho Mirage.

Cảnh sát đã tới hiện trường và xác định danh tính thi thể là danh hài Teddy Ray. Văn phòng Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu của việc bị sát hại. Hiện vẫn không rõ bể bơi nơi Teddy tử vong thuộc sở hữu của ai.

Các nhân viên điều tra cho biết diễn viên sống ở Gardena, California, cách đó khoảng 2,5 giờ lái xe. Phía cảnh sát vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để kết luận chính xác nguyên nhân tử vong.

Teddy Ray trong chương trình Wild'n Out. Ảnh: TMZ

Teddy là một diễn viên có tài ứng biến, biểu diễn tiểu phẩm và hài độc thoại theo phong cách cổ điển. Anh tham gia showbiz từ năm 2011 và ghi dấu ấn trong 17 chương trình, đặc biệt là Wild 'n Out, How to Be Broke và Pause with Sam Jay trên đài HBO. Ngoài ra anh còn tham gia chương trình Messyness của MTV.

Danh hài được nhận xét là một chàng trai vui tính, truyền tải những trò đùa của mình rất tinh tế. Comedy Central viết: "Teddy Ray là một nghệ sĩ biểu diễn vui nhộn và được yêu mến. Anh ấy sẽ được toàn bộ cộng đồng hài kịch nhớ thương".