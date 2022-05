Diễn viên hài Lim Joon Hyuk qua đời ở tuổi 42

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lim Joon Hyuk qua đời tại nhà riêng do nhồi máu cơ tim.

Ngày 28/5, Naver đưa tin diễn viên hài Lim Joon Hyuk qua đời, hưởng dương 42 tuổi. Anh mất tại nhà riêng vào tối 27/5 do nhồi máu cơ tim. Khi nghệ sĩ ra đi, không có người thân bên cạnh. Sau đó, em trai của Lim là người phát hiện.

Tang lễ được tổ chức tại Bệnh viện Severance, ở Sinchon, Seoul. Những người đến viếng xót xa khi nhìn bức di ảnh Lim Joon Hyuk đang cười tươi.

Hình ảnh tại lễ tang của diễn viên hài Lim Joon Hyuk.

Lim Joon Hyuk, sinh năm 1980, bắt đầu được khán giả biết đến khi ra mắt trong chương trình Comedy House của đài MBC. Sau này, anh xuất hiện ở nhiều chương trình khác như People Looking for a Laugh, Gag Concert.

Năm 2018, Lim tham gia show truyền hình thực tế nổi tiếng Hàn Quốc I Can See Your Voice 5. Lim Joon Hyuk có khả năng giả giọng những ca sĩ nổi tiếng, chẳng hạn như Kim Gun Mo.

Theo Naver, ca sĩ kiêm diễn viên Il-Min thay mặt gia đình gửi cáo phó thông qua trang cá nhân. Il-Min cho biết điện thoại của Lim Joon Hyuk đã bị khóa, nên người thân không thể thông báo tin buồn đến đồng nghiệp, bạn bè của cố diễn viên.