Diễn viên hài Hàn Quốc công khai là người đồng tính

Ngày 6/8, tờ TenAsia đưa tin nữ diễn viên hài Song In Hwa công khai là người đồng tính. Cụ thể, cô đang hẹn hò với một phụ nữ.

Trả lời phóng viên tờ TenAsia, Song In Hwa không đề cập tới danh tính của người yêu. Nữ diễn viên cho biết cô không muốn mọi người chỉ để ý tới khía cạnh tình dục của mối tình đồng tính luyến ái. "Cảm xúc tôi dành cho bạn gái cũng giống tình cảm của bất kỳ cặp đôi nào khác thôi", Song In Hwa khẳng định.

Nữ diễn viên hài Song In Hwa công khai mình là người đồng tính. Ảnh: Naver.

Khi được hỏi về bê bối sử dụng cần sa trong quá khứ, nữ diễn viên nói: "Tôi rất hối hận và đã tự suy ngẫm về vụ việc hút cần sa của mình".

Theo Song In Hwa, cô không dự định xuất hiện lại trên sóng truyền hình, nhưng nữ diễn viên cùng bạn gái có kế hoạch hoạt động trên kênh riêng của họ. "Tôi sẽ chia sẻ về những cảm xúc thật của mình, bao gồm cả vụ việc hút cần sa trong quá khứ và cách tôi gặp gỡ người bạn gái hiện tại", Song In Hwa bật mí.

Song In Hwa lần đầu ra mắt khán giả vào năm 2006 với bộ phim My Boss, My Daughter. Cô từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Sharp 3, Little Mom Scandal, It's Okay, Daddy's Girl, Panda and Hedgehog... Nữ diễn viên cũng góp mặt tại Gag Concert - chương trình hài lâu đời của Hàn Quốc.

Tháng 12/2013, Song In Hwa bị truy tố dưới tội danh hút cần sa. Nữ diễn viên nhận bản án phạt sáu tháng tù giam và hai năm quản chế. Sau khoảng thời gian quản chế, cô lần đầu xuất hiện trở lại vào tháng 4/2015 thông qua chương trình Saturday Night Live. Tuy nhiên, kể từ đó, nữ diễn viên không xuất hiện trên sóng truyền hình.