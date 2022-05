Diễn viên hài Anh Tú kết hôn

Người đại diện của quán quân Cười xuyên Việt 2016 cho biết nam diễn viên và bạn gái tổ chức lễ đính hôn vào sáng 18/5.

Trao đổi với Zing, đại diện của Anh Tú xác nhận anh vừa tổ chức lễ đính hôn với Huyền My. Buổi lễ được tổ chức tại nhà cô dâu ở Nghệ An vào sáng 18/5. Tối cùng ngày là tiệc cưới với sự tham gia của người thân, bạn bè Huyền My.

Góp mặt trong ngày vui của nam diễn viên có nhiều đồng nghiệp thân thiết như BB Trần, Hải Triều, Quang Trung, Võ Đăng Khoa... Anh Tú gọi nhóm bạn là "dàn bê tráp xịn".

Người đại diện cho biết thêm hôn lễ của cả hai cũng được tổ chức tại TP.HCM trong thời gian tới.

Nhiều đồng nghiệp tới Nghệ An dự đám cưới Anh Tú.

Anh Tú chia sẻ quen vợ trong thời gian dịch bệnh bùng phát ở TP.HCM (tháng 7/2021). Sau 10 tháng yêu nhau, họ quyết định về sống chung.

Cả hai yêu xa nên Anh Tú kể thường xuyên ra thăm vợ. Ngược lại, vợ anh cũng thỉnh thoảng vào TP.HCM gặp anh.

Nam diễn viên từng tâm sự về mối tình giữa anh và Huyền My: "Càng trò chuyện với My, tôi càng cảm nhận được sự thông minh, thấu hiểu và chiều sâu bên trong con người cô ấy. Dần dần, chúng tôi bắt đầu câu chuyện tình yêu một cách rõ ràng và nghiêm túc".

Anh Tú sinh năm 1993 trong gia đình lao động ở TP.HCM. Vì hoàn ảnh khó khăn, anh từng làm phục vụ bàn, phụ hồ để kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp trung học, Anh Tú đã đăng ký dự thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh khoa Diễn viên và trúng tuyển.

Anh được khán giả biết tới khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt và giành giải quán quân. Diễn viên trẻ còn được người hâm mộ đặt cho biệt danh "hot boy làng hài", "hot boy xoài lắc" vì ngoại hình điển trai, sáng sân khấu, đặc biệt là nụ cười tươi.

Sau chương trình, Anh Tú không muốn đóng khung mình trong các vai hài, anh thử sức với các vai kép độc hoặc tâm lý. Anh tham gia các phim như Bán chồng, Đôi mắt của trái tim, Nhân tình lạc lối...