Diễn viên Ha Yeon Soo làm người mẫu áo tắm tại Nhật Bản

Ngày 25/4, tờ Sports Khan đưa tin nữ diễn viên Ha Yeon Soo ra mắt với tư cách người mẫu áo tắm tại Nhật Bản. Hàng loạt trang tin tức Hàn Quốc như iMBC, Segye đưa tin về Ha Yeon Soo với tiêu đề tương tự. Tại Nhật Bản, thần tượng áo tắm hay người mẫu áo tắm (còn được gọi là gravure idol) chỉ những người mẫu chủ yếu mặc trang phục đồ bơi hoặc đồ lót và chụp hình cho các tạp chí, đặc biệt tạp chí dành cho nam giới, sách ảnh, DVD.

Theo Sports Khan, nữ diễn viên Ha Yeon Soo đã có buổi chụp hình đầu tiên cho tạp chí Nhật Bản Weekly Young Magazine. Đây là tạp chí tuyển tập hàng tuần được xuất bản tại Tokyo. Tạp chí ra mắt vào năm 1980 và nhắm đến đối tượng là nam giới trưởng thành.

Trong video do Weekly Young Magazine đăng tải, Ha Yeon Soo chia sẻ: “Tôi đã làm việc với vai trò nữ diễn viên ở Hàn Quốc trong 10 năm. Đây là lần đầu tiên chụp hình nhưng tôi rất vui".

Trong khi đó, tạp chí giới thiệu: “Cô ấy tỏa sáng với vẻ rực rỡ. Đây là bức ảnh quyến rũ với vẻ đẹp của một người trưởng thành mặc chiếc váy ren đen”.

Ha Yeon Soo ký hợp đồng độc quyền với Tshun Planet - một công ty giải trí Nhật Bản, vào tháng 11 năm ngoái.

Sports Khan nhận định hiện có nhiều khán giả ​​lo ngại về hành động của Ha Yeon Soo. Trong bộ hình mới, cô vẫn mặc đồ khá kín đáo so với các người mẫu áo tắm khác.

Tuy nhiên, tạp chí áo tắm ở Nhật Bản nổi tiếng với ảnh chụp các cô gái mặc bikini hoặc bán khỏa thân. Loại tạp chí này không trần trụi nhưng cũng được xếp vào loại nội dung giật gân. Do đó, khán giả lo ngại Ha Yeon Soo sẽ mặc những trang phục táo bạo hơn.

Vào tháng 5 năm ngoái, Ha Yeon Soo mạnh mẽ bác bỏ tin đồn cô trở thành diễn viên người lớn khi chuyển tới Nhật Bản hoạt động. Ha Yeon Soo tuyên bố sẽ kiện những người tung tin sai lệch.

Giữa năm 2022, Osen đưa tin Ha Yeon Soo giải nghệ. Khi đó, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ hợp đồng của Ha Yeon Soo với công ty chủ quản ANDMARQ hết hạn. Một nguồn tin tiết lộ với Osen, sau khi kết thúc hợp đồng, Ha Yeon Soo không tìm kiếm công ty giải trí mới. Cô tới Nhật Bản và bắt đầu học nghệ thuật. Hồ sơ cá nhân của Ha Yeon Soo không thể tìm thấy trên các trang cổng thông tin như Naver hay Daum.

Ha Yeon Soo sinh năm 1990, ra mắt năm 2013 với vai diễn trong phim Monstar của Mnet. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án phim như Rich Man, Ngôi sao khoai tây, Sunshowers...

