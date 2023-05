Diễn viên Gong Hyo Jin: 'Tôi quá xấu'

Gong Hyo Jin có những chia sẻ chân thật về ngoại hình của bản thân. Bên cạnh đó, cô tiết lộ lý do quyết định kết hôn.

Gong Hyo Jin không hài lòng về ngoại hình của bản thân. Ảnh: Theqoo.

Nữ diễn viên Gong Hyo Jin chia sẻ suy nghĩ về ngoại hình của bản thân khi xuất hiện trên video của Jung Jae Hyung, theo Sport Khan.

Nữ diễn viên cho biết: "Ngoại hình của tôi quá xấu. Tôi thậm chí không biết phong cách hiện tại của mình là gì. Tôi chỉ mặc đồ theo sở thích". Bên cạnh đó, cô cho biết bản thân có ý định giảm cân. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn đang giữ nguyên một mức cân nặng.

Ngoài ra, Gong Hyo Jin cho biết nhiều người nhận xét trang cá nhân của cô nhàm chán. Một số người bạn cho rằng nữ diễn viên theo đuổi phong cách nông dân, khiêm tốn.

Gong Hyo Jin cho biết khi đi chơi cùng bạn bè, cô không biết tạo dáng chụp ảnh. Trong chuyến đi Singapore cùng nhóm bạn, nữ diễn viên ăn mặc đơn giản để phù hợp với thời tiết. Tuy nhiên, bạn bè cô thường khuyên thay phụ kiện hoặc trang phục.

Gong Hyo Jin không xác định được phong cách cá nhân. Ảnh: rovvxhyo.

Bên cạnh những chia sẻ về ngoại hình, nữ diễn viên tiết lộ lý do quyết định kết hôn. Trước khi gặp Kevin Oh, Gong Hyo Jin không có ý định lấy chồng. "Tôi định không kết hôn. Sau vài lần hẹn hò, tôi thấy việc kết hôn không phù hợp với bản thân", nữ diễn viên bày tỏ.

Mẹ của nữ diễn viên từng nhiều lần nhấn mạnh việc hạnh phúc khi có con. Tại thời điểm đó, Gong Hyo Jin không nghe lời khuyên của mẹ.

Tất cả suy nghĩ của Gong Hyo Jin đã thay đổi khi gặp gỡ chồng hiện tại - nam ca sỹ Kevin Oh. Cặp sao chênh nhau 10 tuổi.

Gong Hyo Jin (1980) là diễn viên nổi tiếng. Cô có nhiều bộ phim đạt tỷ suất người xem cao tại Hàn Quốc như The Greatest Love, Master’s Sun, Pasta, The Greatest Love, When the Camellia Blooms…

Vào tháng 10/2022, cô kết hôn ở Mỹ. Trước đó, Gong Hyo Jin và Kevin Oh chính thức thừa nhận mối quan hệ vào tháng 4 cùng năm.