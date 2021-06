Diễn viên gốc Việt và những khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất

Lana Condor đã để lại dấu ấn khó phai với gu thời trang tiến triển qua từng phần phim "To All The Boys".

Bộ phim hài hước dành cho tuổi teen To All The Boys kết thúc với ba phần vào đầu năm nay. Bên cạnh những bức thư tình bí mật, cảnh quay đầy màu sắc và câu chuyện tình lãng mạn, hình ảnh đọng lại trong lòng khán giả còn là khoảnh khắc thời trang của Lana Condor - nữ diễn viên gốc Việt. "Có lẽ phần mang tính biểu tượng nhất của bộ phim là tủ quần áo cực thời trang của nhân vật Lara Jean. Cô đã thể hiện phong cách nữ tính, độc đáo của mình trong cả ba phần phim", The List bình luận. Theo ghi nhận của ELLE, nữ diễn viên nhanh chóng khẳng định mình là biểu tượng phong cách với nhiều bộ trang phục đầy màu sắc. Cô thường phối những món đồ cổ điển, độc đáo có tông màu nhẹ nhàng như xanh lam, vàng hay hồng. Chiếc áo khoác hồng mang tính biểu tượng Chiếc áo khoác vải thô màu hồng được Lara Jean mặc khi hòa giải với Peter trong cảnh cuối cùng của phim. Nó thậm chí còn xuất hiện trong phần phim tiếp theo. Chiếc áo khoác hồng giúp cảnh phim thêm phần lãng mạn. Lorraine Carson - nhà thiết kế trang phục của phim - tiết lộ với ET: "Đây là thứ mang tính biểu tượng. Mọi người sẽ nhận ra và khó lòng quên được. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là chiếc áo khoác thực sự không phải mang màu hồng nóng. Thực tế, nó có màu của san hô. Nó đã trông đậm hơn với màu thật một chút khi chúng tôi sử dụng các bộ lọc cho phim". Dù mang màu đậm hay nhạt, thiết kế này vẫn được xem như thứ đại diện cho phong cách nữ tính đặc trưng của nhân vật Lara Jean. Nó còn là yếu tố giúp cảnh quay trở nên lãng mạn hơn. Bộ váy cho ngày Lễ Tình nhân Trong phần hai của phim, Lana Condor để lại ấn tượng khi diện chiếc váy in hình trái tim đáng yêu. Cô kết hợp với băng đô và đôi giày cao gót màu đỏ đồng điệu. Vẻ ngoài này phù hợp để kỷ niệm ngày Lễ Tình nhân đầu tiên của cô với bạn trai. Lana toát lên nét đẹp cổ điển trong bộ váy họa tiết trái tim. Như nhà thiết kế trang phục Lorraine Carson tiết lộ với Fashionista, chiếc váy mang phong cách thập niên 40. Trong khi đó, giày kết hợp có dáng oxford, gót chunky màu đỏ tạo thêm nét sắc sảo pha lẫn ngọt ngào, lãng mạn cho tổng thể. Chiếc váy xanh công chúa Cũng trong phần phim thứ hai, cô xuất hiện lộng lẫy tại bữa tiệc với bộ váy vải tuyn. Đây là thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân 2019 của J. Mendel. Sau đó, nhà thiết kế trang phục của phim đã sửa chiếc váy lại thành dáng lệch vai và lấy cảm hứng từ thập niên 50. Lana đã kết hợp với đôi giày cao gót màu ngà. Lana có cảm giác mình như nàng Lọ Lem khi mặc bộ váy xanh ngọc. Carson nói: "Khi cô ấy bước xuống cầu thang, mọi thứ trông thật kỳ diệu. Có thể nói diện mạo này là khoảnh khắc công chúa mang tính biểu tượng đối với Lara Jean. Thực tế, nó còn là một trong những thiết kế được nữ diễn viên Lana Condor yêu thích nhất". Trong cuộc phỏng vấn với ET vào năm 2020, Lana tiết lộ bản thân cảm thấy mình như nàng Lọ Lem khi khoác lên mình mẫu váy đó. Chiếc váy phù dâu Trong phần phim cuối cùng, The List nhận định phong cách thời trang của nhân vật này có sự phát triển không ngừng và "đỉnh cao" thuộc về chiếc váy xanh cô mặc trong đám cưới cha mình. Refinery29 xác định thiết kế satin xanh bồng bềnh này đến từ dòng váy dạ hội có tên Leena for MacDuggal. Bộ váy xanh đậm mang đến nét đẹp trưởng thành hơn cho nữ chính. Theo nhà thiết kế Carson, cảnh quay đáng nhớ này có sự xuất hiện của Lara Jean và hai chị gái. Họ mặc những chiếc váy có màu xanh khác nhau. Trong đó, Lara Jean mặc màu xanh đậm để cho thấy vẻ ngoài trưởng thành hơn khi đã lên đại học.