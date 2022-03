Diễn viên gốc Việt mặc áo dài trên thảm đỏ Oscar

"Công chúa Disney" Kelly Marie Tran mặc áo dài, sánh đôi Carlos Lopez Estrada ở Oscar.

Ngày 28/3 (giờ Việt Nam), Kelly Marie Tran đến dự lễ trao giải Oscar trong tà áo dài xanh cổ vịt. Bộ cánh chất liệu vải ren kết hợp cùng mấn đội đầu và hoa tai ngọc lục bảo màu sắc đồng điệu, tạo cảm giác hài hòa cho tổng thể.

Màu sắc trang phục của diễn viên gốc Việt ton-sur-ton với bộ suit của đạo diễn Carlos Lopez Estrada, người tháp tùng Kelly Marie Tran. Cả hai tạo dáng ăn ý trên thảm đỏ giữa "rừng" sao Hollywood.

Kelly Marie Tran và đạo diễn Carlos Lopez Estrada trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Ảnh: Vogue.

Đây là lần hiếm hoi áo dài truyền thống Việt Nam xuất hiện ở lễ trao giải phim ảnh lớn nhất hành tinh. Người hâm mộ Việt bày tỏ niềm tự hào khi Kelly Marie Tran quảng bá hình ảnh đất nước đến thế giới.

Theo thông tin, nhà thiết kế Thái Nguyễn là người phụ trách bộ trang phục. Cả hai tiếp tục hợp tác sau lần anh làm cho Kelly Marie Tran mẫu áo dài thêu tỉ mỉ ở buổi ra mắt Raya and the Last Dragon hồi tháng 3/2021. Trong phim, cô lồng tiếng cho nhân vật chính.

Kelly Marie Trần sinh năm 1989, tên khai sinh là Trần Loan. Cô được giới đạo diễn ở Hollywood chú ý sau khi xuất hiện với vai Rose Tico trong Star Wars: The Last Jedi và Star Wars: The Rise of Skywalker.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, Kelly Marie Trần nói "một triệu năm nữa vẫn không tin" bản thân trở thành công chúa gốc Việt đầu tiên của Disney.

"Tôi là phụ nữ gốc Á đầu tiên có vai chính trong Star Wars. Tôi cũng là công chúa gốc Đông Nam Á đầu tiên của Disney. Đây là những điều trước đây chưa ai làm được", nữ diễn viên nói.

Kelly Marie Tran mặc áo dài trong sự kiện ra mắt trực tuyến bộ phim Raya and the Last Dragon. Ảnh: People.

Theo Hollywood Reporter, Kelly Marie Trần vào top 100 người gốc Á ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021 - dựa trên bình chọn của Gold House - tổ chức phi lợi nhuận với mục đích tôn vinh người châu Á, người Mỹ gốc Á và các quốc đảo Thái Bình Dương (AAPI) đối với những đóng góp, sự cống hiến của họ cho xã hội.

Chưa hết, diễn viên gốc Việt còn đứng thứ 4 trong danh sách những ngôi sao đột phá Hollywood do trang iMDb bình chọn.