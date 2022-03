Diễn viên gốc Cần Thơ Lana Condor đóng phim cùng John Cena

Nhà làm phim James Gunn tiết lộ đoàn phim “Coyote Vs. Acme” vừa kết nạp thêm hai gương mặt mới là Will Forte và Lana Condor.

Warner Bros. đã bật đèn xanh cho dự án phim điện ảnh về nhân vật hoạt hình kinh điển Sói Wile E. thuộc series Looney Tunes. Tác phẩm nhan đề Coyote Vs. Acme, xoay quanh việc Wile E. khởi kiện tập đoàn Acme (doanh nghiệp hư cấu trong loạt phim gốc) vì quảng cáo láo hàng loạt sản phẩm được hứa hẹn giúp nó bắt được kỳ phùng địch thủ Gà lôi. Phim được xếp lịch ra rạp vào mùa phim hè 2023.

Hồi đầu năm, nhà sản xuất công bố John Cena góp mặt trong Coyote Vs. Acme với vai người đại diện cho tập đoàn Acme. Ngày 9/3, nhà sản xuất kiêm đồng biên kịch James Gunn đã thông báo dự án vừa chào đón hai gương mặt mới là Will Forte và Lana Condor.

Will Forte vào vai luật sư của Sói Wile E. trong khi vai diễn của nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor vẫn chưa được tiết lộ.

Ra đời năm 1949, Sói Wil. E và Gà lôi là cặp nhân vật không đội trời chung tương tự Tom và Jerry. Để tóm gọn Gà lôi, Wil. E đã sử dụng nhiều sản phẩm của tập đoàn Acme để trợ lực. Ảnh: WB.

Coyote Vs. Acme do Dave Green (Earth to Echo, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) đạo diễn từ kịch bản do James Gunn và Samy Burch chấp bút. Cốt truyện phim được xây dựng dựa trên một bài báo của Ian Frazier đăng trên New Yorker. Bộ phim là bản chuyển thể người đóng với sự góp mặt của các nhân vật hoạt hình được tái hiện bằng công nghệ CGI - tương tự The Lion King (2019) hay Tom & Jerry (2021).

Dự án đánh dấu lần hợp tác thứ ba của James Gunn và John Cena sau The Suicide Squad (2016) và TV series Peacmaker. Trả lời phỏng vấn Entertainment Weekly mới đây, John Cena đã có những chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất thời gian qua cũng như vai diễn trong Coyote Vs. Acme.

“Tôi từng đóng bộ phim nhỏ hơn, nhan đề The Independent, với vai diễn khá lạ với mình. Rồi Peacemaker đến, mang tới một thử thách hoàn toàn khác biệt. Nhiều khán giả có cái nhìn khác về những gì tôi có thể thể hiện với tư cách một diễn viên, vượt qua nó thực sự là thử thách khó khăn. Coyote Vs. Acme là một trong những dự án như thế. Tôi hạnh phúc vì Warner Bros. đã cho mình thêm cơ hội để góp mặt trong những dự án thế này”, anh nói.

Cena tiếp tục: “Như tôi đã nói, đó là một vai diễn khác biệt với những gì mình thường thể hiện. Hy vọng kết quả cũng ngọt ngào như Peacemaker. Nó sẽ là cơ hội để tôi trau dồi khả năng nhập vai của mình, với một chút khác biệt. Tôi mong chờ dự án này”.