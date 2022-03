Diễn viên 'Game of Thrones' qua đời

John Stahl, người đảm nhận vai diễn Rickard Karstark ở mùa hai của "Game of Thrones" đã qua đời ở tuổi 69.

The Independent đưa tin John Stahl - nam diễn viên từng xuất hiện trong Game of Thrones - qua đời ngày 2/3 trên đảo Lewis, Scotland. Nguyên nhân cái chết của ngôi sao 69 tuổi không được công bố.

Amanda Fitzalan Howard, người đại diện của Stahl, mô tả ông là "diễn viên có kỹ năng đáng nể và là nghệ sĩ trụ cột của sân khấu Scotland".

"Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo về sự ra đi của John. Anh ấy nổi tiếng với vai Inveradarroch trong Take the High Road và Rickard Karstark trong loạt phim Game of Thrones", Howard viết trong thông báo.

John Stahl đóng vai người đàn ông râu dài Rickard Karstark trong Game of Thrones. Ảnh: Mirror.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp sốc trước tin buồn vì gần đây họ còn gặp Stahl trong một sự kiện trực tuyến. Nhà biên kịch Peter May có mối quan hệ thân thiết với Stahl, cho biết: "Tôi đã viết rất nhiều cảnh đặc sắc cho nhân vật Inverdarroch của Stahl trong Take The High Road. Lần cuối tôi gặp John là ở Adelaide, Australia. Yên nghỉ nhé, ông bạn".

"Sự ra đi của anh ấy là mất mát lớn đối với ngành công nghiệp phim ảnh và sân khấu. Chúng tôi hướng sự quan tâm và chia sẻ nỗi đau với gia đình John lúc này", đại diện Nhà hát quốc gia Scotland chia sẻ.

John Stahl sinh năm 1953 ở Clackmannanshire, Scotland. Ông được đào tạo ở Học viện Alloa và theo học tại Học viện âm nhạc và kịch nghệ Hoàng gia Scotland. Đến năm 1976, Stahl bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh.

Đối với khán giả yêu thích thể loại truyền hình giả tưởng, Stahl đã không còn xa lạ với vai Rickard Karstark ở loạt phim Game of Thrones. Ban đầu, Steven Blount thủ vai người đàn ông râu dài trung thành với nhà Stark, nhưng sang đến mùa hai, râu tóc ông nhanh chóng bạc trắng. Do đó nam diễn viên đã bị thay thế bởi John Stahl.