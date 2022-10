Diễn viên 'Friends' mất 9 triệu USD để cai nghiện

Diễn viên Matthew Perry kể lại quá trình tiếp xúc với chất gây nghiện từ năm 14 tuổi cho đến khi suýt tử vong. Anh ước tính đã chi khoảng hơn 9 triệu USD để cai nghiện.

Matthew Perry đóng nhân vật Chandler Bing trong bộ phim truyền hình ăn khách 'Friends'. Ảnh: NBC.

Theo Page Six, Matthew Perry tiết lộ bản thân đã chi số tiền không nhỏ để cai nghiện rượu và ma túy.

"Tôi đã mất khoảng hơn 9 triệu USD để cố trở nên tỉnh táo", anh ước lượng.

Perry nhận thức rằng anh may mắn khi sở hữu nhiều nguồn lực mà hầu hết người nghiện không có. Tuy vậy, anh cho rằng ít ra họ có sự riêng tư, họ không bị sỉ nhục khi phải phơi bày những khoảnh khắc đen tối nhất của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với People, ngôi sao của Whole Nine Yards, 53 tuổi, kể lại chi tiết về lịch sử lạm dụng chất kích thích. Mọi thứ bắt đầu bằng việc nghiện rượu ở tuổi 14 và chuyển thành nghiện thuốc phiện. Điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nam diễn viên, khiến anh suýt tử vong vào năm 2019.

Nam diễn viên chia sẻ đã dành gần 10 triệu USD để cai nghiện. Ảnh: Instagram.

Diễn viên Friends nhớ về trải nghiệm cận kề cái chết đã thúc đẩy quyết định cai nghiện. Matthew rơi vào trạng thái hôn mê trong 2 tuần và phải đeo túi hậu môn nhân tạo suốt 1 năm.

"Các bác sĩ nói với gia đình tôi rằng tôi có 2% cơ hội sống. Tôi thậm chí phải sử dụng máy thở ECMO. Khi bác sĩ trị liệu nhắc nhở 'Mỗi lần nghĩ đến việc dùng OxyContin, hãy nghĩ đến việc phải đeo túi hậu môn nhân tạo cả đời', tôi chợt nhận ra và muốn trở nên tỉnh táo", anh chia sẻ.

Trò chuyện với New York Times, anh thú nhận đã không động vào chất gây nghiện trong 18 tháng qua. Điều đó có nghĩa vào thời điểm cuộc hội ngộ Friends: The Reunion phát sóng vào tháng 5/2021, anh mới bắt đầu cai nghiện.

Matthew Perry sẽ kể chi tiết hơn về những cuộc đấu tranh trong cuộc sống tại cuốn hồi ký ra mắt ngày 1/11 tên Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. “Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn vì đã cai nghiện. Lý do tôi vẫn còn sống chắc chắn là để giúp đỡ mọi người", anh viết trong cuốn hồi ký.

Matthew Perry, sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng người Canada. Anh được công chúng biết đến qua vai diễn Chandler Bing tại bộ phim truyền hình ăn khách Friends. Ngoài ra, Matthew cũng xuất hiện trong các bộ phim khác như Fools Rush In, Most Heroes, The Whole Nine Yards và 17 Again.