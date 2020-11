Diễn viên Eddie Hassell bị bắn chết trước nhà bạn gái

Người quản lý thông báo Hassell là nạn nhân của vụ trộm ôtô. Theo cảnh sát, kẻ trộm đã lái xe của tài tử 30 tuổi rời khỏi hiện trường sau pha nổ súng.

CNN đưa tin vụ việc xảy ra lúc 1h50 sáng ngày 1/11. Nam diễn viên được dân địa phương đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu và đã không qua khỏi.

"Cảnh sát đang nhờ sự giúp đỡ trong việc xác định nghi phạm. Họ treo thưởng 2.500 USD cho những ai nắm thông tin liên quan tới vụ án mạng", nguồn tin cho biết.

Eddie Hassell bị bắn chết ở tuổi 30. Ảnh: CNN.

Trên Twitter, người hâm mộ chia sẻ hình ảnh Hassell kèm theo chú thích thương xót. Nhiều người bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của ngôi sao trẻ.

Eddie Hassell sinh năm 1990 và bắt đầu diễn xuất từ năm 2000. Sau không ít vai nhỏ, tài tử trở nên nổi tiếng khi đóng The Kids Are All Right (2010). Tác phẩm nhận giải thưởng Phim hay nhất tại Oscar 2011. Ngoài ra, Hassell còn được biết đến với vai Phil Nance trong loạt phim khoa học viễn tưởng Surface.

Bên cạnh diễn xuất, Hassell còn là vận động viên lướt ván. Ở buổi phỏng vấn với Elle, anh nói: "Trượt ván, lướt ván là phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Bộ môn này giúp tôi được mời đóng quảng cáo. Không chỉ thế, tôi cũng khá yêu thích đua ngựa và trượt băng".

Trước Eddie Hassell, nhiều sao Hollywood cũng bị sát hại thương tâm. Hồi tháng 2, TMZ đưa tin có 2 người đàn ông mặc áo hoodie đen và đeo mặt nạ đột nhập vào nhà rapper Pop Smoke lúc 4h sáng. Những người dân gần nhà anh nghe có nhiều tiếng súng nổ và thấy một người đàn ông bỏ chạy sau đó. Khi cảnh sát đến, Smoke đã qua đời.