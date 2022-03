Diễn viên 'Dong Yi' bị bắt

Trong hai lần bị cảnh sát bắt giữ, Choi Chul Ho đều thú nhận rượu là nguyên nhân khiến anh không kiểm soát được hành vi của bản thân.

News1 đưa tin vào lúc 0h40 ngày 3/3, Choi Chul Ho đột nhập vào khu biệt thự ở Gangnam-gu (Seoul, Hàn Quốc). Chủ nhà đã gọi báo cảnh sát vì nam diễn viên đập cửa, la hét liên tục. Đến 1h32, cảnh sát đến và bắt giữ Chul Ho. Tuy nhiên, anh có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Tại đồn cảnh sát, anh thừa nhận trong tình trạng say xỉn đã tìm đến nhà riêng của CEO công ty giải trí mình vừa đầu quân. Vì không được đón tiếp, tài tử 52 tuổi bắt đầu làm loạn.

Ngoài tiếng hét của Chul Ho gây phiền cho người dân, không có thiệt hại về người và tài sản được ghi nhận.

Chân dung diễn viên Choi Chul Ho. Anh có tiền án đánh phụ nữ cách đây 12 năm. Ảnh: Nate.

Đây không phải lần đầu diễn viên họ Choi đối mặt vấn đề pháp lý. Năm 2010, anh bị bắt quả tang đá vào lưng một phụ nữ trên phố. Ban đầu anh phủ nhận, nhưng ống kính CCTV đã ghi lại toàn bộ hành vi bạo lực của nam diễn viên, khiến anh không thể chối cãi.

Theo điều tra, Chul Ho đã giở thói côn đồ sau khi uống vài chai cùng bạn bè để ăn mừng hoàn thành các cảnh quay cuối cho phim Dong Yi.

Choi Chul Ho ở ẩn thời gian dài và đến năm 2021 mới tái xuất trong show truyền hình. Trong lúc rời xa ngành giải trí, anh đã làm nhiều nghề để mưu sinh, trong đó có lao động chân tay với thu nhập 100 USD /ngày.

Choi Chul Ho sinh năm 1970, bắt đầu đóng phim từ những năm 1990. Anh được biết đến qua vai Shin Ma Jeok trong tác phẩm truyền hình Rustic Period. Một vài dự án khác của Chul Ho là Hot Blood, The Woman Who Still Wants To Marry, Queen of Housewives...