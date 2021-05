Diễn viên đóng vương hậu xác sống trong 'Army Of The Dead' là ai?

Army Of The Dead là bộ phim xác sống ra mắt trên Netflix. Không đơn thuần là tác phẩm về zombie, đạo diễn Zack Snyder lồng ghép vào phim nội dung phá két sắt, lấy tiền của đội quân đánh thuê do cựu binh Scott Ward (Dave Bautista đóng) đứng đầu. Trong thời gian dịch bệnh, Army Of The Dead nhanh chóng được đón nhận, vào top xem nhiều của Netflix ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Netflix.