Diễn viên đóng thế cảnh nguy hiểm nhớ nhất lần ở đảo với 13 phụ nữ

Rocky Taylor mô tả công việc đóng thế là "tồi tệ nhất thế giới", khi ông phải sẵn sàng bị đấm, diễn trong lửa, đâm vào xe đang chạy quá tốc độ hoặc nhảy khỏi nhà cao tầng.

Ngày 29/6, The Sun có bài viết nói về câu chuyện làm diễn viên đóng thế của Rocky Taylor - người đàn ông nước Anh đang thực hiện những pha đóng thế đầy mạo hiểm cùng Tom Cruise trong tác phẩm Mission: Impossible 7.

Làm việc với các siêu sao điện ảnh, đặt chân đến những địa điểm hiểm hóc, được trả cả đống tiền ở vai trò đóng thế. Nhưng riêng Rocky Taylor, ông nhớ nhất lần phải chăm sóc 13 Bond girl trên một hòn đảo hẻo lánh khi đóng thế trong phim Bond Octopussy. Đó không chỉ là kỷ niệm, còn là trải nghiệm khó quên nhất với Taylor.

Làm nghề này đồng nghĩa đối diện rủi ro nhập viện hoặc thậm chí thiệt mạng. Nếu chuyện chẳng may xảy ra, giới điện ảnh sẽ tôn sùng họ như người hùng của các bộ phim.

Bộ phim tài liệu Hollywood Bulldogs: The Rise and Falls of the Great British Stuntman mới phát hành hôm 24/6 đã lột tả rõ nét cuộc đời những ngôi sao đóng thế, hay bằng cách gọi khác là "những kẻ liều lĩnh nhất nước Anh".

"Frank Henson phải chiến đấu với người đóng thế Harrison Ford trong loạt phim Indiana Jones ngay cả khi ông bị rơi khỏi thang dây. Rocky Taylor kể chuyện suýt mất mạng khi nhảy từ tòa nhà hơn 5 m đang cháy rực lửa" - tờ báo Anh cho hay.

Những cảm xúc lẫn lộn khi làm nghề

Khởi nghiệp bằng vai đóng thế trong tác phẩm Dr. No, Rocky Taylor trở thành người duy nhất đóng thế cho hai ngôi sao thủ vai James Bond (Sean Connery và Roger Moore) trong cùng năm.

Phỏng vấn trên The Sun, Taylor thừa nhận rất thích diễn chung với hai ngôi sao này. Ông tâm sự: "Tôi đã làm việc nhiều cùng Roger, rất nhiều. Tôi thường diễn cảnh chạy thay Roger vì anh ấy không chạy giỏi lắm".

Trong cảm nhận của Taylor, cố tài tử Roger Moore có thể tung những cú đấm đầy mãn nhãn, nhưng cách di chuyển chưa được chuyên nghiệp, nhất là ở cảnh phải nhảy qua một chiếc ghế chẳng hạn.

Rocky Taylor (trái) đóng thế cho Sean Connery trong loạt phim James Bond. Ảnh: The Sun.

Trong khi, Taylor kể Sean Connery thường không tự đóng các pha mạo hiểm. Việc mà cố tài tử có thể làm là đánh đấm cơ bản và dùng kiếm thuật đôi chút.

Bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi, đến nay, Taylor mới thừa nhận rằng hai người ông ghét hợp tác nhất trong điện ảnh là diễn viên Robert Oliver Reed và đạo diễn Michael Winner.

Oliver Reed đã cố gắng đấm Taylor trong lần mâu thuẫn vì rượu. Bởi vậy, Taylor chỉ trích người đồng nghiệp là thấp hèn. Nam diễn viên cũng lên án hành động yêu cầu phụ nữ để ngực trần trong buổi casting tại nhà riêng của đạo diễn Winner.

Greg Powell - điều phối viên đóng thế của loạt phim Harry Potter - đồng tình với Taylor khi kể rằng Winner từng khủng bố mọi người trong ê-kíp. Còn đạo diễn Vic Armstrong cũng chia sẻ: "Winner đã làm những điều mà chỉ kẻ thích bắt nạt mới làm".

Trải nghiệm kinh hoàng

Sở dĩ Rocky Taylor không thiện cảm với Michael Winner bởi ông suýt chết trong lần đóng phim của đạo diễn này. Năm 1985, Winner từng ra lệnh đốt lửa ngay khi Taylor nhảy khỏi tòa nhà cao hơn 5 m trong tác phẩm Death Wish 3.

Thời khắc đó, khi thùng nhiên liệu bắt đầu phát nổ, Taylor cho biết ông đứng giữa hai sự chọn lựa khủng khiếp: Lao khỏi ngọn lửa hoặc phó mặc cho số phận.

"Tôi biết rằng mình phải nhảy. Khi nhảy, tôi đã đập mạnh xuống đất và cảm giác đau đến thấu ruột gan", Taylor hồi tưởng. Xem lại khoảnh khắc đó trong phim tài liệu Hollywood Bulldogs: The Rise and Falls of the Great British Stuntman, ông cảm thấy "sợ hãi cuộc sống này".

Rocky Taylor xem cú nhảy lần đó là cơn ác mộng trong sự nghiệp đóng thế. Ảnh: The Sun.

Nam viễn viên kể trong lúc ông nằm viện vì gãy lưng, xương chậu và bỏng ở mặt và cánh tay, Winner chỉ mải mê cười đùa và chụp ảnh cùng mọi người. Vị đạo diễn còn thì thầm: "Taylor không nên khởi kiện tôi".

Theo The Sun, các diễn viên đóng thế phải ký cam kết chịu mọi trách nhiệm về bất kỳ tai nạn nào trong quá trình quay phim. Do vậy, nếu họ gặp chấn thương hoặc đáng buồn hơn là qua đời, thì chính họ mới có thể bị kiện chứ không phải ông chủ hãng phim.

Trước quy định đó, các chuyên gia người Anh đã thành lập Hiệp hội dành cho diễn viên đóng thế. Ở đó, các diễn viên được công nhận giá trị và được mua bảo hiểm tính mạng bởi công ty Lloyds of London.

Các quy tắc an toàn về sức khỏe bắt đầu có hiệu lực. Lương và các khoản phúc lợi khác của diễn viên đóng thế, tất nhiên có cả Taylor, đều được tăng lên. Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa những mối đe dọa ngừng rình rập cuộc sống của họ.

Rocky Taylor được báo cáo ngừng hoạt động trong 4 năm sau tai nạn trên phim trường Death Wish 3. Là người có thâm niên trong nghề, từng đối diện với nhiều rủi ro trong hơn 40 bộ phim, Taylor cũng đành bất lực trước tình trạng bản thân.

Nhưng đó chưa là gì so với nhiều diễn viên đóng thế khác.

David Holmes - người đóng thế Daniel Radcliffe trong phim Harry Potter - được báo cáo gặp sự cố thảm khốc vào năm 2009. Điều phối viên đóng thế thời đó là Greg Powell đã rất đau buồn trước tai nạn.

Ông nói: "David Holmes thật tội nghiệp vì phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Tôi thường giật mình về chuyện này khi nhớ lại Harry Potter. David rất dũng cảm, tự nguyện, nhưng điều không may đã xảy đến".

Trên trường quay bộ phim Sky Riders của James Coburn, một thợ điện đã chết vì bỏng sau khi vụ nổ. Frank Henson, người trong đoàn phim khi đó, kể: "Vụ nổ xảy ra trên đầu chúng tôi, 13 phi hành đoàn bị bỏng. Tôi đứng ở chỗ lửa bùng lên rất dữ dội".

"Tôi ghét công nghệ CGI"

Rocky Taylor được truyền cảm hứng theo nghề bởi cha đẻ, ông Larry, cũng là diễn viên đóng thế. Nhìn lại chặng đường đi qua, ông tự hào: "Tôi đã kinh doanh sức khỏe hơn 60 năm, và đó là một sự nghiệp tuyệt vời. Tôi đã gặp gỡ những ngôi sao cực kỳ thành công".

Một trong những trải nghiệm khó quên nhất với Taylor có lẽ là lần thực hiện bộ phim Bond Octopussy (1983), ông được yêu cầu là người đàn ông duy nhất ở trên hòn đảo với 13 phụ nữ. Những trải nghiệm cùng 13 bạn diễn khác trên đảo năm đó đến bây giờ vẫn là kỷ niệm khiến Taylor nhớ mãi.

Nam diễn viên có những trải nghiệm thú vị bên bạn diễn nữ, thay vì chỉ những cảnh đánh đấm đến nghẹt thở. Ảnh: The Sun.

Tham gia cùng Sahara ở tác phẩm Irene Papas, Taylor ấn tượng tốt về minh tinh người Hy Lạp. "Irene hỏi tôi có muốn ăn tối cùng cô ấy không, và tôi đáp 'dĩ nhiên, tôi sẽ là một người bạn thật tốt'. Chúng tôi đã chào hỏi nhau rất vui vẻ".

Từng trải nghiệm qua Titanic, Indiana Jones, Fast & Furious, cho đến Pink Panther, ông hiểu thế nào là cảm giác chân thực của điện ảnh, những pha hành động do chính con người biểu diễn.

Đó cũng là lý do ông từng khẳng định: "Tôi ghét máy tính, ghét công nghệ CGI".

"Mọi người vẫn hỏi tôi rằng 'anh vẫn chưa chịu nghỉ hưu?', và tôi trả lời 'khi nào điện thoại ngừng đổ chuông, tôi sẽ nghỉ hưu, còn hiện tại nó vẫn nhấp nháy những cuộc gọi", Taylor nói.