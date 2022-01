Diễn viên Disney bị chỉ trích vì giễu nhại Britney Spears

Rachel Zegler phải lên tiếng giải thích và xin lỗi sau trò đùa được cho là kém duyên về Britney Spears.

Theo Fox News, vì muốn nhập vai thành "công chúa nhạc pop", Rachel Zegler đã đọc lại những dòng tweet Britney Spears chỉ trích em gái Jamie Lynn bằng tông giọng kịch tích. Video ghi lại cảnh "thử vai" này bị cộng đồng mạng phản đối.

Người dùng Twitter cho rằng trò đùa của Zegler quá trớn, vô duyên, không mang lại tiếng cười như cô mong đợi. Chỉ vài giờ sau, ngôi sao Disney phải xóa video vì bình luận tiêu cực ngày càng nhiều.

Rachel Zegler - ngôi sao da màu tiếp theo được Disney kết nạp. Ảnh: Cosmopolitan.

Đồng thời, cô đưa ra lời xin lỗi: "Mọi người đều biết tôi yêu và ủng hộ chị Britney nhiều đến nhường nào. Mặc dù không có ý bất kính, tôi nghĩ bản thân vẫn nên xem xét kỹ trước khi đăng clip này. Tôi rất xin lỗi vì đã nhỡ làm bất cứ ai thất vọng hoặc khó chịu".

"Hành động của tôi không nên được xem nhẹ, nhất là trong thời điểm chúng ta cần dành sự ủng hộ cho Britney. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe và khuyên tôi chịu trách nhiệm", cô nói thêm.

Rachel Zegler sinh năm 2001, được Walt Disney chọn vào vai Bạch Tuyết trong dự án chuyển thể người đóng bộ phim hoạt hình kinh điển Snow White and the Seven Dwarfs (1937). Bên cạnh đó, Zegler đã vượt qua 30.000 ứng cử viên để nhận vai Maria trong phiên bản mới của tác phẩm ca vũ nhạc West Side Story.

Quan hệ rạn nứt giữa Britney Spears và em gái là tâm điểm dư luận thời gian qua. Ảnh: Vanity Fair.

Những ngày qua, Britney Spears và em gái đấu khẩu trên mạng xã hội sau khi Jamie Lynn phát hành tự truyện Things I Should Have Said. Trong sách, Jamie nhắc đến Britney và những ồn ào quanh quyền giám hộ. Jamie còn mang câu chuyện kể trên chương trình Good Morning America khiến Britney tức giận.

Trên tài khoản cá nhân, "công chúa nhạc pop" đăng hàng loạt trạng thái chỉ trích, cho rằng em gái lợi dụng mình để PR cuốn hồi ký mới. Cô bức xúc viết: "Jamie Lynn. Chị không nghĩ cuốn sách của em nói điều tốt về chị. Chị thề mình đã nói em là đồ cặn bã. Chị nói những điều khắc nghiệt vì em làm tổn thương chị với những gì đã làm. Em đâu có bị gia đình đối xử tệ như chị. Dù sao đi nữa chị vẫn chúc em có cuộc sống tốt đẹp hơn vì em xứng đáng với điều đó".