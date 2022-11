Diễn viên cuối cùng của 'Cuốn theo chiều gió' qua đời

Mickey Kuhn qua đời ở tuổi 90 tại một viện dưỡng lão. Nguyên nhân đằng sau cái chết của ông chưa được tiết lộ.

Ngày 21/11 (theo giờ địa phương), tờ The Hollywood Reporter đưa tin Mickey Kuhn, nam diễn viên nổi tiếng của thập niên 1930 và 1940, vừa qua đời ở tuổi 90. Ông từng thủ vai Beau Wilkes, con trai của cặp đôi Olivia de Havilland và Leslie Howard trong bộ phim Cuốn theo chiều gió (1939).

Vợ của Mickey tiết lộ ông ra đi tại một cơ sở dưỡng lão ở Naples, Florida vào tối chủ nhật. Sức khỏe của ông vẫn rất tốt cho đến khi suy sụp vì tuổi già thời gian gần đây. Trước đó, sau cái chết của Dame Olivia de Havilland vào ngày 26/7/2020, Kuhn trở thành người cuối cùng còn sống trong số các diễn viên tham gia Cuốn theo chiều gió.

Ông tên thật là Theodore Matthew Michael Kuhn Jr., sinh ngày 21/9/1932 tại Waukegan, Illinois. Ngay từ khi mới 2 tuổi, Mickey đã bắt đầu tham gia đóng phim với vai một đứa trẻ được nhận nuôi trong Change of Heart (1934). Tác phẩm này có có sự tham gia của ngôi sao Janet Gaynor.

Mickey Kuhn (thứ 3 từ trái qua) là diễn viên nhí nổi tiếng thập niên 1930, 1940. Ảnh: Cinema.de.

“Mẹ cùng với tôi đang ở Sears Roebuck tại Santa Monica thì một người phụ nữ tới và thông báo rằng hãng Fox Studio đang tìm kiếm trẻ em cho một bộ phim mà họ đang quay. Cô ấy nghĩ tôi rất có thể sẽ được chọn. Chúng tôi đã tới thử vai và may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn”, ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Films of the Golden Age năm 2008.

Ngoài ra, ông còn góp mặt trong khá nhiều dự án lớn nhỏ như Dick Tracy (1945), The Strange Love of Martha Ivers (1946), Red River (1948) hay A Streetcar Named Desire (1951)... Mickey xuất hiện lần cuối cùng trên chương trình truyền hình Alfred Hitchcock Presents (1956) và chính thức nói lời tạm biệt với ngành công nghiệp phim ảnh kể từ đó.