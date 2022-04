Diễn viên Cuba Gooding Jr. nhận tội sàm sỡ phụ nữ

Diễn viên từng giành giải Oscar, Cuba Gooding Jr., bị nhiều phụ nữ tố cáo có hành vi sàm sỡ hoặc cưỡng hôn.

Theo nguồn tin của The New York Times, trong phiên tòa vào ngày 13/4 tại Manhattan (New York, Mỹ), Cuba Gooding Jr. đã thừa nhận một cáo buộc liên quan đến hành vi sàm sỡ phụ nữ.

Gooding Jr. nói trước tòa rằng ông là người nổi tiếng và không muốn những người mình gặp cảm thấy bị coi thường. "Tôi xin lỗi nếu từng khiến bất cứ ai cho rằng đó là hành vi đụng chạm không phù hợp", diễn viên 54 tuổi trình bày.

Cuba Gooding Jr. tại phiên tòa ngày 13/4. Ảnh: AP.

Theo AP, Cuba Gooding Jr. bị cáo buộc lạm dụng ba phụ nữ tại những hộp đêm khác nhau ở Manhattan vào năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, ông chỉ thừa nhận việc hôn môi (khi chưa được đồng ý) một nhân viên phục vụ ở hộp đêm Lavo New York.

Với thỏa thuận nhận tội này, Cuba Gooding Jr. sẽ không phải ngồi tù. Tuy nhiên, điều kiện là trong vòng 6 tháng tới, ông phải tiếp tục tham gia các khóa điều trị tâm lý, thay đổi hành vi và cai rượu. Ngoài ra, Cuba Gooding Jr. cũng không được liên quan đến những vụ tố tụng mới.

Nếu không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận trên, Cuba Gooding Jr. có thể phải đối diện với mức án một năm tù.

Cuba Gooding Jr. bị bắt vào tháng 6/2019 sau khi một phụ nữ 29 tuổi tố cáo nam diễn viên bóp ngực cô tại quán bar Magic Hour Rooftop. Vài tháng sau, hai phụ nữ khác nộp đơn tố cáo sao phim Jerry Maguire. Khi ấy, tài tử phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư của Cuba Gooding Jr. lập luận rằng các công tố viên bị cuốn vào phong trào #MeToo, biến những cử chỉ thông thường thành tội.

Tuy nhiên, công tố viên cho biết họ có thể mời những phụ nữ khác đến làm chứng. Khoảng 19 trường hợp khác đồng loạt tố Cuba Gooding Jr. lạm dụng dù không nộp đơn lên tòa án.

Cuba Gooding Jr. cũng đối mặt với cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ ở New York (vào năm 2013) nhưng phủ nhận.

Cuba Gooding Jr. từng tham gia nhiều dự án phim vào cuối thập niên 1980. Năm 1995, tài tử gây chú ý với vai diễn cầu thủ bóng bầu dục trong Jerry Maguire. Ông nhận giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Cuba Gooding Jr. cũng được đề cử Emmy cho vai diễn O.J. Simpson trong American Crime Story.