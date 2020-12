Diễn viên ‘Con nhà siêu giàu châu Á’ sinh con đầu lòng

Nữ diễn viên Constance Wu sinh con gái đầu lòng với bạn trai Ryan Kattner. Thời gian qua, cô giữ kín thông tin mang thai.

Ngày 29/12, trang Eonline đưa tin diễn viên Constance Wu và bạn trai Ryan Kattner chào đón con gái đầu lòng vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, họ giữ kín thông tin mang thai, sinh em bé.

"Họ đã rất vui mừng, phấn khích khi em bé chào đời. Constance Wu đã làm rất tốt. Cả hai đang hạnh phúc", một nguồn tin thân cận tiết lộ với Eonline.

Constance Wu sinh con gái đầu lòng với bạn trai Ryan Kattner.



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nữ chính Crazy Rich Asians không xuất hiện tại các sự kiện công cộng để đảm bảo sức khỏe. Cô cũng không công bố hay chia sẻ tin tức liên quan đến việc mang thai trên trang cá nhân.

Trước đó, cô tập trung quay phim I Was a Simple Man, dự kiến công chiếu tại LHP Sundance vào tháng 1/2021. Lần gần nhất nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ là vào hồi tháng 2, tại Lễ trao giải Queerties 2020.

Constance Wu (sinh năm 1982) là diễn viên Mỹ gốc Đài Loan. Cô tốt nghiệp Đại học bang New York và có bằng cử nhân về diễn xuất. Năm 2010, Constance Wu chuyển tới Los Angeles thực hiện ước mơ làm diễn viên.

Tại đây, cô làm nhiều nghề như phục vụ bàn trong quán ăn, trông giữ trẻ, trợ lý cá nhân... để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Để theo đuổi giấc mơ điện ảnh, Constance Wu tham gia rất nhiều cuộc thử vai nhưng bị từ chối.

Nữ diễn viên gốc Á được yêu mến qua bộ phim Crazy Rich Asians.



Năm 2014, Constance Wu tham gia vào series phm hài Fresh Off the Boat, đóng cùng Randall Park. Từ một diễn viên không ai biết đến và chật vật để kiếm sống, series Fresh Off the Boat kéo dài suốt 5 mùa của kênh ABC với lượng người xem khá lớn đã khiến tên tuổi của Wu được biết đến rộng rãi, không chỉ trong cộng đồng gốc Á.

Thành công của loạt phìm hài đã giúp nữ diễn viên được mời tham gia vai chính trong Crazy Rich Asians và được đề cử giải Quả cầu vàng.

Ngôi sao 38 tuổi cũng là người thích các hoạt động xã hội. Năm 2017, cô cùng với Phạm Băng Băng là hai nữ diễn viên châu Á nằm trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.