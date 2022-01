Diễn viên chuyển giới đầu tiên của vũ trụ phim ảnh DC

Năm 2017, khi chuẩn bị nhận vai Cecilia Chung trong When We Rise, cô quyết định công khai là người chuyển giới. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, Aquino nói: "Ngay từ khi chào đời, tôi đã biết mình là con gái. Tôi bắt đầu tiêm hormone từ khi còn là thiếu niên. Tôi may mắn khi được ba mẹ ủng hộ quyết định chuyển giới". Ảnh: ABC.