Diễn viên chuyển giới 35 tuổi bị bắn chết ở Mỹ

Rolling Stone dẫn lời sở cảnh sát Atlanta, cho biết lúc 22h42 ngày 18/4, một phụ nữ bị bắn chết ở khu phố Westhaven. Nạn nhân được xác định là Rasheeda Williams.

"Các nhà điều tra nhanh chóng có mặt ở hiện trường để xem xét tình huống xung quanh vụ án giết người", tuyên bố viết.

Trong một tuyên bố, D. Smith - Giám đốc sản xuất phim Kokomo City có Williams tham gia - chia sẻ: "Tôi muốn tạo ra bộ phim thể hiện khía cạnh vui vẻ, nhân văn và tự nhiên của những người phụ nữ chuyển giới da đen. Tôi không muốn nhắc đến những chấn thương hay số liệu cho thấy người chuyển giới bị sát hại như thế nào. Tôi đang làm điều đó nhưng chẳng may Rasheeda đã qua đời".

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Atlanta điều tra 3 vụ án bạo lực đối với phụ nữ chuyển giới. Trước khi Williams bị sát hại, một phụ nữ khác bị bắn chết vào tháng 4 và một vụ nổ súng khiến nạn nhân nữ bị thương nặng vào tháng 1.

"Mặc dù những vụ án không liên quan đến nhau, chúng tôi nhận thức rất rõ về tình trạng bạo lực nghiêm trọng phụ nữ chuyển giới da đen và da nâu phải đối mặt ở Mỹ", cảnh sát nói thêm.

Theo New York Times, Rasheeda Williams đóng chính Kokomo City - phim tài liệu về 4 cô gái mại dâm chuyển giới da đen - đã giành được giải thưởng tại Liên hoan phim Sundance năm nay.

Tác phẩm khám phá thẳng thắn các chủ đề về lao động, chủng tộc, giới tính, sắc đẹp và tình dục. Phim được quay với định dạng đen trắng ghi nhận nhiều lời khen của giới phê bình.

Harris Doran, nhà sản xuất của Kokomo City, cho biết anh rất đau buồn khi hay tin Williams qua đời. Doran chia sẻ trên trang cá nhân: "Cô ấy có tâm hồn ngọt ngào, tốt bụng và dịu dàng nhất. Trong bộ phim, Rasheeda thể hiện xuất sắc và chắc chắn khi xem phim, khán giả sẽ phải lòng cô ấy giống như chúng tôi vậy".

