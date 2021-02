Diễn viên chuyên đóng thế The Rock trong các phim bom tấn

Tanoai Reed đóng thế cho The Rock suốt hơn 20 năm qua, trong rất nhiều tác phẩm ăn khách như loạt Fast & Furious, Hercules, San Andreas, Skyscraper, Gridiron Gang, Be Cool, The Rundown... Số lần anh gãy xương, đứt gân và giãn dây chằng sau các pha hành động là không đếm xuể. Ảnh: GQ Magazine.