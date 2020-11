Diễn viên chê bai nhau sau những cảnh hôn trên phim

Cảnh hôn giữa Marilyn Monroe và Tony Curtis trong Some Like It Hot được xem là một trong những cảnh nóng kinh điển của điện ảnh Hollywood. Tuy nhiên, tài tử miêu tả việc hôn biểu tượng gợi cảm giống hôn Hitler: "Cô ấy quá táo bạo, hôn sâu khiến tôi ngạt thở". Phát ngôn này gây không ít tranh cãi. Monroe được bênh vực vì có bạn diễn không tôn trọng mình.